Taxa Robin Hood nu-i sperie pe bancheri

Bancherii nu se sperie de taxa Robin Hood, adică de supraimpozitarea profitului, anunţată de premierul Emil Boc ca măsură de disciplinare a instituţiilor de credit în cazul în care acestea vor repatria capital către ţările mamă. Şefii celor mai mari bănci din România au declarat, marţi, la Bruxelles, că măsurile punitive nu îşi au rostul, avînd în vedere caracterul voluntar al angajamentelor luate la Viena. \"Vorbim despre un angajament voluntar. Nu este nicio obligaţie. Băncile lucrează cu banii clienţilor. Angajamentul voluntar face parte din eforturile pentru stabilizarea situaţiei economice în România\", a declarat preşedintele Raiffeisen România, Steven van Groningen. Reamintim că angajamentul de la Viena a fost semnat, pe de o parte, de 9 bănci europene active în România (Erste Bank, Raiffeisen International, Eurobank, Alpha Bank, Volksbank, National Bank of Greece, Unicredit, Societe Generale şi Piraeus Bank), iar pe de altă parte, de autorităţile române, experţi ai Fondului Monetar Internaţional, ai Comisiei Europene şi reprezentanţi ai Bancii Mondiale, Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Băncii Europene pentru Investiţii. Şeful BRD, Patrick Gelin, crede că ameninţarea premierului Boc este nejustificată. \"Nu, nu cred că acest lucru este adevărat. Cred că băncile şi-au confirmat sprijinul pentru subsidiare şi acest lucru a fost confirmat astăzi\", a spus Gelin. În plus, preşedintele CFA (Chartered Financial Analyst), Dragoş Cabat, a ţinut să sublinieză că \"acest tip de acord (voluntar) este eficient atît timp cît băncile nu au nevoie de bani la ele în ţară. Cînd au avut nevoie de lichidităţi, le-au scos\". La rîndul său, Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, a precizat că băncile nu sînt tentate să scoată banii din România, dar că se tem de pierderea cotei de piaţă după noua reorganizare a sistemului financiar. „Băncile simt acum că noua ordine care va veni după actuala dezordine financiară din lume s-ar putea să aducă noi ocupanţi ai cotelor de piaţă, a explicat Vasilescu. Însuşi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că menţinerea finanţării de către băncile-mamă cu subsidiare din România poate fi convenită pe baza unui acord scris, voluntar şi nicidecum obligatoriu, pentru a nu încălca principiul UE privind libera circulaţie a capitalului.