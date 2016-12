Taxa specială pe resursele naturale exploatate înainte de 1 februarie

Taxa specială percepută firmelor cu activităţi de extracţie/exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele, aplicată la veniturile luate în calcul la stabilirea cifrei de afaceri, va fi impusă inclusiv pentru resursele exploatate înainte de 1 februarie 2013 şi comercializate după această dată. În urmă cu o lună, Guvernul a decis să impună firmelor cu activităţi de extracţie/exploatare şi comercializare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, o taxă specială de 0,5% aplicată la veniturile luate în calcul la stabilirea cifrei de afaceri, taxă valabilă pentru intervalul februarie 2013-decembrie 2014. În normele metodologice pregătite de Guvern pentru clarificarea acestei taxe şi obţinute de Mediafax este prevăzut însă că acest impozit va fi aplicat \"inclusiv pentru resursele exploatate înainte de 1 februarie 2013 şi comercializate după această dată\", venituri care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri. Activităţile care intră sub incidenţa acestei taxe sunt exploatarea forestieră, extracţia cărbunelui superior, extracţia cărbunelui inferior, extracţia petrolului brut, extracţia minereurilor feroase, extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, extracţia altor minereuri metalifere neferoase şi alte activităţi extractive. Sub incidenţa acestei taxe intră şi operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate, dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN. Documentul pregătit de Guvern stabileşte că sunt asimilate licenţelor şi permisele de exploatare, emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pe termen de un an şi pentru cantităţi determinate. \"Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi în afara celor care intră sub incidenţa acestei ordonanţe sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă distinctă pentru delimitarea veniturilor obţinute din exploatarea resurselor naturale\", se arată în document. Normele mai stabilesc că firmele care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru obţinerea altor produse (precum produse energetice) şi al căror preţ este cotat la bursă vor datora impozit pentru partea din venitul rezultat din comercializarea produselor finite, corespunzătoare valorii materiilor prime determinate pe baza preţurilor de referinţă stabilite de autoritatea competentă în raport de cotaţiile internaţionale ale acestor resurse naturale. În cazul companiilor care folosesc resursele naturale extrase ca materii prime pentru obţinerea altor produse (precum cărămidă, ţiglă, BCA, mixturi asfaltice, betoane) şi al căror preţ nu este cotat la bursă, impozitul va fi datorat pentru partea din venitul rezultat din comercializarea produselor finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale utilizate pentru obţinerea produselor finite astfel comercializate, valoare în care vor fi incluse şi toate taxele plătite pentru exploatare.

În cazul operatorilor economici persoane fizice, acest impozit va fi datorat situaţia în care resursele naturale exploatate sunt şi comercializate. Pentru aceşti operatori, baza de calcul a impozitului pe veniturile rezultate din exploatarea resurselor naturale o reprezintă valoarea livrărilor înscrise în facturile sau alte documente care atestă livrarea, emise în luna pentru care se determină impozitul. Taxa a fost impusă de Guvern în condiţiile în care sistemul de redevenţe şi tarife urmează să fie revizuit abia începând cu perioada 2014-2015, iar Guvernul caută soluţii pentru păstrarea deficitului bugetar în limitele convenite cu Fondul Monetar Internaţional. Taxa specială reprezintă cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil şi venit la bugetul de stat, Guvernul estimând pentru acest an încasări suplimentare la buget de 106,9 milioane lei.