Taxă specială pentru exploatarea resurselor naturale

Guvernul va impune firmelor cu activităţi de extracţie/exploatare şi comercializare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, o taxă specială de 0,5% aplicată la veniturile luate în calcul la stabilirea cifrei de afaceri, taxă valabilă pentru intervalul februarie 2013-decembrie 2014. Taxa va fi impusă în condiţiile în care sistemul de redevenţe şi tarife urmează să fie revizuit abia începând cu perioada 2014-2015, iar Guvernul caută soluţii pentru păstrarea deficitului bugetar în limitele convenite cu FMI, relevă un proiect de ordonanţă. Conform documentului, activităţile care intră sub incidenţa acestei taxe sunt exploatarea forestieră, extracţia cărbunelui superior, extracţia cărbunelui inferior, extracţia petrolului brut, extracţia minereurilor feroase, extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, extracţia altor minereuri metalifere neferoase şi alte activităţi extractive. Sub incidenţa acestei taxe intră şi operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate, dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN. Taxa specială reprezintă cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil şi venit la bugetul de stat. În ordonanţă se aminteşte că titularii licenţelor/permiselor de activităţi miniere sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, precum şi a unei redevenţe miniere pentru activitatea de exploatare, arătându-se însă în acelaşi timp că sistemul de redevenţe şi tarife urmează să fie revizuit începând cu 2014-2015, iar statul trebuie să ia în considerare necesitatea păstrării deficitului bugetar la nivelul convenit cu organismele internaţionale. Din noua taxă, Guvernul estimează pentru acest an încasări suplimentare la bugetul de stat de 106,9 milioane de lei. Companiile care produc petrol şi gaze naturale plătesc în prezent redevenţe cuprinse 3,5% şi 13,5% din producţie, în funcţie de tipul zăcămintelor de hidrocarburi. Aceste niveluri ale redevenţelor au fost fixate în 2004 şi sunt valabile până în decembrie 2014, fiind stabilite prin contractul de privatizare a companiei Petrom cu grupul austriac OMV. În decembrie 2011, Guvernul a discutat un proiect de ordonanţă privind majorarea redevenţelor la minereuri feroase şi neferoase, aur, platină şi argint transportul şi tranzitul petrolului, dar actul normativ nu a mai fost aprobat. Proiectul prevedea dublarea redevenţei pentru aur, platină şi argint, de la 4% la 8% din valoarea producţiei, şi majorarea redevenţei de la 4% la 6% pentru celelalte produse miniere, precum cărbunele şi apele minerale. În acelaşi timp, redevenţele pentru veniturile brute realizate din transportul şi tranzitul petrolului creşteau de la 10 la 15%, iar cele pentru înmagazinarea subterană a gazelor de la 3% la 5%.