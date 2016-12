Taxe eliminate versus taxe mărite

Din cele 491 de taxe şi tarife nefiscale existente pînă acum, Guvernul a eliminat 42, iar 147 le-a redus prin comasare, astfel că numărul de taxe plătite de români s-a redus cu circa 40%. Potrivit Ministerului Finanţelor Publice (MFP), românii nu vor mai plăti taxa de timbru de un leu pentru pentru eliberarea cărţii de identitate deteriorate şi nu vor mai achita taxa de urgenţă de 20 de lei pentru eliberarea cazierului judiciar. Totodată, nu vor mai scoate bani din bununar nici persoanele care vor să afle de la Registrul Comerţului informaţii despre o societate comercială. Şi agricultorii vor achita mai puţine taxe. Aceştia nu vor mai achita taxele de autorizare a unităţilor de carne, de eliberare a certificatului sanitar-veterinar, de înregistrare a activităţii de vînzare directă sau de autorizare a unităţilor apicole. De asemenea, societăţile comerciale care solicită la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) autorizare în sectorul gazelor naturale nu vor mai fi nevoite să achite 5.500 de lei, cît plăteau pînă acum. Cu toate acestea, există şi taxe care, prin comasare, au crescut de patru ori mai mult comparativ cu valorile actuale. Este vorba de taxele pentru eliberarea actelor de identitate, precum şi a celor pentru examinarea persoanelor care doresc permis de conducere auto. Noile taxe sînt incluse într-o ordonanţă de urgenţă care nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial, dar este avizată de MFP. Documentul stabileşte că la eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie, precum şi la înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români va fi percepută o taxă unică de 4 lei. În prezent, pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vîrstei de 14 ani, la expirarea termenului de valabilitate, la modificarea datelor de stare civilă, la schimbarea fizionomiei, domiciliului, denumirii străzii, stabilirea sau restabilirea domiciliului în România este plătit un timbru fiscal în valoare de 1 leu, în timp ce suma maximă de 4 lei este achitată doar în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate. Ordonanţa mai prevede că pentru examinarea candidaţilor care au absolvit şcoala de conducători de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere auto va fi percepută o taxă unică de 5 lei, pentru categoriile şi subcategoriile de permise A, A1, B, B1 şi B+E. Aceste categorii de permise sînt diferenţiate în prezent la plată, iar taxa de 5 lei reprezintă valoarea maximă solicitată candidaţilor. Pentru un permis de categoria A (pentru toate vehiculele motorizate pe două roţi ) se plăteşte în prezent o taxă de 4 lei, iar pentru categoria A1 (motorete cu o capacitate cilindrică mai mică sau egală cu 50 cc şi care nu pot depăşi o viteză de 50 km/h) este solicitată o taxă de 3 lei. Suma maximă de 5 lei, introdusă în ordonanţă ca taxă unică, este percepută în prezent doar pentru permisele de categorie B (autoturisme cu masa maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone şi cu cel mult 9 locuri), B1 (vehicule care pot fi conduse de la 16 ani) şi BE (autoturism cu remorcă). Ordonanţa Guvernului introduce totodată o taxă unică de 24 lei pentru examinarea candidaţilor cu şcoala auto absolvită în vederea obţinerii permisului din categoriile şi subcategoriile C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E. Taxa este însă semnificativ mai mare raportat la suma solicitată în prezent pentru permisul de categoria C1 şi D1 (vehicule comerciale cu masa maximă de mai mică sau egală cu 7,5 tone, respectiv microbuz cu maximum 17 locuri), de 10 lei, precum şi pentru C1E (vehicul comercial cu remorcă şi masa maximă de pînă la 12 tone), D1E (microbuz cu remorcă şi masa maximă de pînă la 12 tone), şi D (autobuze), de 12 lei. Noua taxă unică depăşeşte în valoare şi suma percepută în prezent pentru acordarea permisului de categoria DE (autobuz cu remorcă), de 15 lei, şi se apropie doar de taxa cerută pentru permise C (vehicule comerciale grele) şi CE (tir), de 27 lei. În acelaşi timp, ordonanţa introduce o taxă unică de 72 lei pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, a candidaţilor respinşi de trei ori la examenul de obţinere a permisului şi a persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători auto, în condiţiile în care acestora le este percepută în prezent o taxă înmulţită cu doi, trei sau de cinci ori cu suma cerută în cazul examinării celorlalţi candidaţi. În ceea ce priveşte taxa de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv, prin ordonanţa Guvernului este introdusă o taxă unică de 52 lei. Noua taxă reprezintă din nou o comasare la valoarea cea mai mare, în condiţiile în care pentru înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor cu masa totală de pînă la 750 kg inclusiv se plăteşte în prezent 26 lei, iar o taxă de 52 lei este percepută doar pentru autovehicule şi remorci cu masa totală între 750 kg şi 3,5 tone.