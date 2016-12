Taxe halucinante pentru maşinile second hand!

21 de mii de euro ar putea ajunge de anul viitor taxa auto în cazul unei maşini Euro 3, cu vechime de 8-10 ani. Ministerul Mediului pregăteşte măsuri drastice, pentru a reduce poluarea din marile oraşe, astfel că taxele auto vor fi majorate cu câteva sute până la mii de euro. În plus, din 2011 vor intra la impunere şi modelele Euro 5, care nu erau până acum taxate. Astfel, pentru o maşină Euro 5 de 1.400 centimetri cubi, taxa auto va fi de 125 de euro, iar pentru o maşină de 3.000 de centimetri cubi, posesorul va scoate din buzunar peste 3.600 de euro. Asemenea taxe sunt halucinante, spune redactorul şef al revistei Top Gear, Costin Giurgea, iar posesorii de autoturisme vor fi profund nemulţumiţi. \"În condiţiile în care avem un parc auto foarte învechit, taxele în legătură cu motoarele Euro 3, Euro 4 sunt absolut halucinante. De foarte multe ori, acestea vor depăşi valoarea efectivă a maşinii respective. Vom avea pe piaţă foarte, foarte multe maşini, care se vor pune în vânzare pe piaţa de second hand şi pe care nu le va mai cumpăra nimeni, pentru că atunci taxele pentru acele maşini vor fi foarte scumpe, de fapt vor fi prohibitiv de scumpe. Singurul lucru pozitiv din toată afacerea asta este că maşinile hibrid vor fi scutite de impozitare\", declară Costin Giurgea. Cel mai probabil, piaţa auto second hand va suferi modificări anul viitor, este de părere directorul executiv Meridian Ocazii, Adrian Cârstea. \"Sub o altă formă şi la valori mai mici, taxa auto este şi acum valabilă. Nu se face altceva decât o mărire a acestei taxe. Acolo unde maşinile au capacitate cilindrică foarte mare sau sunt euro foarte mic sau şi una şi alta, taxele vor fi foarte mari şi vor afecta buzunarul clientului. Clienţii se vor orienta către maşinile cu taxe de poluare mici. De fapt, asta se şi urmăreşte\", a mai explicat el.