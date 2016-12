Taxe mai mari pentru asigurători

Acţionarii Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii (FPVS) au aprobat creşterea contribuţiei de la 1 la 2% din volumul primelor încasate pe segmentul RCA, măsura urmând să fie aplicată de la 1 ianuarie, spune directorul Fondului, Sorin Greceanu. „În acest an am avut un deficit de 10 milioane lei. Pentru a echilibra nivelul plăților efectuate cu veniturile, am decis să majorăm contribuția de la 1 la 2%“, explică Greceanu. În ianuarie - octombrie, contribuțiile încasate de FPVS au însumat 17 milioane lei, iar despăgubirile s-au ridicat la 31 milioane lei. Acţionarii FPVS, înfiinţat în 2006, sunt cei 11 asigurători autorizați de către ASF să practice RCA, şi anume ABC Asigurări, Allianz-Ţiriac Asigurări, Asirom, Astra, Carpatica Asig, City Insurance, Euroins România, Generali România, Groupama, Omniasig şi Uniqa. Fondul plăteşte despăgubiri pentru daune materiale, vătămări corporale şi decese în urma accidentelor provocate de un vehicul neasigurat RCA. În 2013, fondul a plătit despăgubiri de 30,3 milioane lei, în urcare cu 2,9% faţă de 2012, din care 27,2 milioane de lei pentru vătămări corporale.