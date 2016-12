Taxe mai puţine şi mai uşor de plătit

09:50:00 / 17 Martie 2014

Alte minciuni

Doar idiotii mai inghit povestea cu relaxarea fiscala. Articolul are singurul scop sa-i forteze pa constantenii rau-platnici sau buni-platnici sa scoata cat mai repede din buzunare banii de taxe. Istoria este plina de razboaie si rascoale care au pornit din motive economice mult mai mici decat taxele pe care la platim acum si totusi guvernantii ne mint si ne fura fara jena. Se stie ca fiecare reducere la cine stie ce taxa inseamna o crestere la alte taxe, adica un fel de a ne fura palaria singuri. Iar banii din taxe ajung nu numai in scoli sau spitale ci si la politisti si guvernanti corupti, la lichele din primarii si prefecturi, la securisti si lunetisti care abia asteapta sa dea cu gloante in cei care platesc taxe. Rusine celor care au platitit din bani publici pentru aparitia acestui articol. Tovarase Paul Nasaudeanu, ai primit bani pentru minciuna "Taxe mai mici"? sau este sarcina de partid...