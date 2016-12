Taxe plătite voluntar

Gradul de conformare voluntară la plata taxelor şi a impozitelor a crescut în primul semestru al anului cu trei puncte procentuale, de la 75,6%, la 78,5%, potrivit unui raport al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale (ANAF), dar se plasează sub nivelul din perioada 2007 - 2009. Gradul de conformare voluntară se calculează ca raport dintre suma obligaţiilor plătite integral şi în termen şi suma obligaţiilor de plată aşteptate conform declaraţiilor depuse. Potrivit planului strategic al Ministerului Finanţelor Publice pentru 2010 - 2013, gradul de conformare la plată a fost de 79% în 2007, 80% în 2008 şi 81% în 2009. De asemenea, documentul MFP prognoza un grad de conformare de 82% în acest an, 83% în 2011, 84% în 2012 şi 85% în 2013. Acelaşi document al MFP indica pentru primul trimestru din 2009 un grad de conformare de 77,08%. În primul semestru al acestui an, ANAF a colectat venituri la bugetul general consolidat în sumă de 65,3 miliarde de lei, cu aproape 5% mai puţin decât programul stabilit de Ministerul Finanţelor.