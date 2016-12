Taxele şi impozitele, indexate în 2014

INDEXARE Săptămâna trecută, în şedinţa de Guvern a fost luată în discuţie varianta conform căreia impozitele şi taxele locale vor putea fi majorate suplimentar pentru persoanele fizice cu mai mult de 20%. Această limită maximă la care primarii sunt obligaţi în prezent să se raporteze va fi menţinută doar pentru firme. Potrivit Guvernului, modificarea va fi efectuată prin schimbarea prevederilor Codului Fiscal şi argumentată prin dificultăţile financiare ale autorităţilor locale şi necesitatea protecţiei mediului de afaceri. Tot săptămâna trecută, primarul Radu Mazăre anunţa că nici nu ia în calcul o majorare de taxe şi impozite locale, ci doar o eventuală indexare cu indicele de inflaţie. Anul trecut, când Guvernul, forţat de Codul Fiscal, a decis indexarea taxelor şi impozitelor locale cu indicele de inflaţie al ultimilor trei ani, Primăria Constanţa a fost singura din ţară care nu a aplicat această prevedere, acelaşi Cod Fiscal permiţându-i amânarea indexării cu un an. În aceste condiţii, forţaţi de Codul Fiscal, reprezentanţii municipalităţii trebuie să aplice indexarea de 16,05% începând cu 1 ianuarie 2014. „La Constanţa nu va fi majorată nicio taxă. Vor fi indexate cu indicele de inflaţie, adică cu 16,05%, în conformitate cu legea, ceea ce nu am făcut anul trecut. Am preferat să nu apăsăm oamenii cu impozite, pentru ca ulterior să cheltuim banii pe tot felul de prostii”, a declarat primarul Radu Mazăre

MAJORĂRI IMPUSE DE LEGE De altfel, la nivelul Constanţei, singurele majorări de taxe şi impozite au avut loc numai dacă Guvernul a obligat administraţia locală. Constănţenii sunt printre puţinii locuitori din România care plătesc taxe şi impozite nemajorate. Aceasta a fost politica administraţiei publice locale încă din anul 2000, primarul Radu Mazăre considerând că nu trebuie împovărată populaţia. „Eu am spus de fiecare dată că sunt împotriva majorării taxelor sau introducerii de noi reguli. În principiu, eu nu vreau să cresc nicio taxă. Nici anul trecut nu am majorat taxele”, a spus primarul.