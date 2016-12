Taxele şi impozitele locale pot fi consultate pe site-ul Primăriei Constanţa

Constănţenii interesaţi de valoarea taxelor şi impozitelor locale pot consulta proiectul de hotărîre privind stabilirea nivelului acestora pentru anul viitor pe site-ul Primăriei Constanţa. Propunerea de proiect a fost supusă dezbaterii publice încă de la începutul lunii, pentru ca toţi locuitorii oraşului să ştie care vor fi taxele de anul viitor şi să-şi exprime punctul de vedere. Viceprimarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, a declarat că Primăria ar fi dorit să menţină aceeaşi valoare a taxelor, însă modificarea Codului Fiscal obligă toate autorităţile locale să le majoreze. „Practic, constănţenii vor plăti în 2010 doar majorarea impusă de Codul Fiscal. Este vorba de o creştere a taxelor şi impozitelor cu 20%. Primăria ar fi avut posibilitatea să mărească şi mai mult taxele şi impozitele locale, însă ne-am gîndit că este o perioadă de criză şi o creştere peste cea impusă de Codul Fiscal ar fi prea mult pentru contribuabili. Ne dorim să colectăm cît mai mult din taxele şi impozitele locale, nu să avem mii de restanţieri. Faptul că am supus proiectul dezbaterii publice este o dovadă a transparenţei, pentru că dorim ca toţi constănţenii să ştie cît vor plăti şi să ne dea sugestii”, a declarat Degebal Făgădău. El a precizat că municipalitatea va menţine şi bonificaţiile pe care le acordă constănţenilor care achită în avans taxele şi impozitele locale. De mai bine de cinci ani, municipalitatea a păstrat taxele şi impozitele locale la aceeaşi valoare, fiind indexate doar cu indicele de inflaţie. A fost o politică a autorităţii locale de a stimula cetăţenii să-şi plătească taxele, pentru ca astfel să-şi poată construi un buget solid, care să permită susţinerea proiectelor de dezvoltare a comunităţii. Municipalitatea constănţeană este una dintre puţinele din ţară cu un nivel scăzut al taxelor. Începînd de anul viitor, pentru o casă aflată în zona A, avînd o suprafaţă de 120 de mp, proprietarul persoană fizică va plăti un impozit de 345 de lei, de la 287, cît a plătit în acest an, iar pentru o casă aflată în zona D se va plăti un impozit de 255, de la 212 lei. Pentru o garsonieră de 25 mp din zona A se vor plăti 69 de lei, de la 57 de lei cît s-a plătit în acest an, iar pentru o locuinţă similară din zona D, 51 de lei. Pentru un apartament cu două camere, de 45 mp, din zona A, proprietarii vor plăti 124 de lei, pentru unul din zona D, 92 de lei, pentru un apartament cu trei camere, de 65 mp, din zona A, 180 de lei, iar pentru unul aflat în zona D, 133 de lei. Cei care deţin un apartament cu patru camere, cu o suprafaţă de 80 mp, în zona A, vor plăti 221 de lei, iar pentru unul din zona D, vor plăti 163 de lei. Toate aceste date dar şi altele referitoare la taxele pe terenuri sau maşini pot fi consultate pe site-ul Primăriei Constanţa.