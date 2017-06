Taxele și impozitele locale, reglementate prin Codul finanțelor publice

Impozitele și taxele locală vor putea fi instituite de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau consiliile județene numai în limitele și în condițiile Codului finanțelor publice locale.

Guvernul dorește să inițieze un Cod al finanțelor publice locale. HG privind aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 342/10 mai.

Astfel, Codul finanțelor publice locale constituie reglementarea specială pentru finanțele publice locale, criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, administrarea impozitelor și taxelor locale și procedura fiscală locală.

Conform HG, Codul finanțelor publice are în vedere:

- stabilirea principiilor, a cadrului general și a procedurilor privind formarea, administrarea și utilizarea resurselor financiare ale unităților administrativ-teritoriale și ale serviciilor/instituțiilor publice de interes local, precum și a responsabilităților autorităților administrației publice locale și cele ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale;

- elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetelor locale ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului București și ale județelor, precum și a celorlalte bugete subsecvente acestora;

- clarificarea terminologiei utilizate și realizarea unui dicționar de termeni;

- administrarea impozitelor și taxelor locale, precum și oricare alte venituri proprii ale bugetelor locale și/sau ale celorlalte bugete subsecvente ale acestora;

- facilitățile fiscale obligatorii, precum și cele care sunt în competența autorităților administrației publice locale, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat, în cazul operatorilor economici;

- drepturile și obligațiile părților din raporturile juridice fiscale privind administrarea creanțelor bugetelor locale;

- actul administrativ-fiscal, comunicarea acestuia, îndreptarea erorilor materiale, soluționarea contestațiilor;

- titlul de creanță, termenele de plată ale obligațiilor fiscale locale, accesoriile pentru neplată la termenele legale;

- urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare și fiscale locale;

- adnotarea sarcinilor ce grevează asupra bunurilor mobile/imobile care sunt supuse valorificării prin procedurile de executare silită;

- darea în plată și facilitățile fiscale ce pot fi acordate contribuabililor;

- procedurile de colaborare cu celelalte instituții și cu notarii publici pentru a eficientiza activitatea de colectare a veniturilor publice și pentru a simplifica relația cetățeanului cu organele fiscale locale, precum și pentru soluționarea problemelor sesizate de notarii publici în activitatea acestora;

- preluarea prevederilor privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale în cod și corijarea anumitor inadvertențe constatate în practica aplicării în perioada 2013-2017;

- sancțiunile.

În documentul publicat în Monitorul Oficial se arată că, prin Codul finanțelor publice locale se stabilesc:

Principiile fiscalității locale, respectiv:

- niciun impozit sau nicio taxă locală nu poate fi instituită de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau consiliile județene decât în limitele și în condițiile Codului finanțelor publice locale;

- dobândirea dreptului de proprietate, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, atrage toate obligațiile prevăzute de lege stabilite în sarcina titularilor dreptului de proprietate;

- imparțialitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de contribuabili, cu forma de proprietate, asigurând condiții egale contribuabililor români și străini;

- echitatea fiscală la nivelul contribuabililor, respectiv tratament fiscal egal pentru contribuabili cu situații fiscale similare;

- certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la aplicări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare contribuabil, respectiv aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

- eficiența impunerii prin asigurarea stabilității pe termen lung a prevederilor Codului finanțelor publice locale, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru contribuabili, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către aceștia a unor decizii investiționale majore;

- simplificarea procedurilor administrative, cu impact pozitiv atât asupra contribuabililor, cât și asupra activității autorităților și instituțiilor publice locale;

- fundamentarea relațiilor dintre instituțiile publice și contribuabili pe buna-credință, în sensul că fiecare parte trebuie să își îndeplinească obligațiile și să își exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege;

- stabilitatea sistemului fiscal local pentru asigurarea predictibilității obligațiilor fiscale stabilite în sarcina contribuabililor;

- realizarea unui ansamblu de măsuri, instrumente și prevederi legale care să determine, pe de o parte, organele fiscale locale să întreprindă toate diligențele pentru asigurarea unei bune colectări a taxelor și impozitelor locale, iar, pe de altă parte, să determine contribuabilii să se conformeze la îndeplinirea obligațiilor legale privind declararea și plata obligațiilor fiscale locale la termen;

Principiile și regulile bugetare locale, respectiv:

- principiul autonomiei locale financiare – unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza și în limitele prevăzute de lege; alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităților administrației publice locale în domeniul lor de competență;

- principiul proporționalității – resursele financiare ale unităților administrativ-teritoriale trebuie să fie proporționale cu responsabilitățile autorităților administrației publice locale stabilite prin lege;

- principiul consultării – autoritățile administrației publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie să fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale;

- principiul universalității – veniturile și cheltuielile se includ în bugetul local în totalitate, în sume brute; veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepția donațiilor și sponsorizărilor, care au stabilite destinații distincte;

- principiul unității monetare – toate operațiunile bugetare se exprimă în lei;

- principiul anualității – veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condițiile legii, pe o perioadă de un an, care corespunde exercițiului bugetar, respectiv anului calendaristic care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an; toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget local aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv;

- principiul specializării bugetare – veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aprobă în buget pe surse de proveniență și, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora; sumele defalcate cu destinație specială se utilizează de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu prevederile legale;

- principiul echilibrului – cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv; nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare;

- principiul transparenței și publicității – procesul bugetar este deschis și transparent, realizându-se după cum urmează: prin publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice și afișarea la sediul acesteia a proiectului bugetului local și a contului anual de execuție a acestuia, prin dezbaterea publică a proiectului bugetului local, cu prilejul aprobării acestuia, precum și prin prezentarea contului anual de execuție a bugetului local în ședință publică;

- principiul unității – veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă și monitorizarea fondurilor publice locale;

- principiul solidarității – prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităților administrativ-teritoriale, precum și a persoanelor fizice aflate în situație de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local; din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau consiliile județene, după caz, pot aproba acordarea de ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale și către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități administrativ-teritoriale sau din proprie inițiativă;

- principiul predictibilității – asigurarea resurselor financiare pentru unitățile administrativ-teritoriale, care trebuie să fie constante, continue și corelate cu necesitățile reale ale autorităților administrației publice locale;

- principiul maximizării și stimulării colectării veniturilor unităților administrativ-teritoriale – ansamblul de măsuri și instrumente care să determine autoritățile administrației publice locale să întreprindă toate diligențele pentru asigurarea unei bune colectări a taxelor și impozitelor locale;

Condițiile care trebuie avute în vedere la stabilirea taxelor locale instituite de autoritățile administrației publice locale pentru organizarea și funcționarea unor instituții/servicii publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică, respectiv:

- taxele locale sunt instituite în vederea prestării unor servicii și acestea se încasează, în limitele și în condițiile legii, de la instituțiile sau autoritățile publice, respectiv de la persoanele fizice și/sau operatori economici care beneficiază de serviciile oferite de instituția/serviciul public de interes local, dar numai în baza regulamentului de organizare și funcționare al acesteia/acestuia sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii. La nivelul autorităților administrației publice locale, în aparatul de specialitate sau sub autoritatea consiliilor locale, sunt organizate ca servicii publice locale organe fiscale locale, cu sau fără personalitate juridică. De asemenea, autoritățile administrației publice locale pot înființa servicii publice locale care să presteze servicii pentru cetățeni sau persoane juridice pentru care trebuie să plătească taxa stabilită de consiliul local;

- nu se pot stabili taxe locale în legătură cu atribuțiile exercitate de primar în calitate de reprezentant al statului.

Promovarea Codului finanțelor publice locale este corelat cu măsurile cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020, care conține şi o prevedere referitoare la modificări legislative pentru administrația publică locală, inclusiv reanalizarea surselor de finanțare ale bugetelor locale (Programul de Guvernare 2017-2020 prevede creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale, de la 71,5%, în prezent, la 100% din 2018) și revizuirea mecanismului de echilibrare a bugetelor locale cu sume din unele venituri ale bugetului de stat.