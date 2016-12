Taxele şi impozitele pentru 2015 din Medgidia, „îngheţate”

O vorbă din popor spune să orice gospodar îşi face vara sanie şi iarna căruţă. Este şi cazul autorităţilor locale din Medgidia, care s-au apucat din timp să stabilească nivelul taxelor şi impozitelor pentru 2015. Şi, chiar dacă suntem abia în luna mai, conducerea Primăriei Medgidia afirmă că se ştie care vor fi taxele pe care administraţia le va percepe anul viitor. Primarul Marian Iodache spune că atât persoanele fizice, cât şi cele juridice vor plăti aceleaşi taxe ca şi în 2014. Decizia „îngheţării” dărilor a fost luată, ieri seară, în şedinţa Consiliului Local. Edilul Medgidiei a afirmat că taxele şi impozitele nu au mai fost mărite, deoarece acest lucru a fost făcut anul trecut, când obligaţiile de plată ale persoanelor fizice şi juridice către bugetul local au fost indexate cu 20%, ceea ce reprezintă inflaţia din perioada 2010 - 2013. „Practic, am fost obligaţi de legea fiscală ca, o dată la trei ani, să indexăm taxele locale cu rata inflaţiei. Nu am avut încotro şi a trebuit să aplicăm legea. Însă, din principiu, eu sunt împotriva majorării acestor taxe locale, pentru că şi aşa populaţia este destul de săracă. În plus, se ştie că orice majorare de taxe duce, automat, la un grad de încasare mai mic. Presiunea financiară pe populaţie este păguboasă”, a spus Iordache.