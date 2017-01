Taxi implicat într-un accident rutier

Graba şi nerespectarea semnelor de circulaţie au fost cauzele unui accident rutier petrecut, ieri dimineaţă, într-o intersecţie din cartierul constănţean Coiciu. Nicolae Fulina, de 35 de ani, din Constanţa, se afla la volanul unui taxi şi circula pe str. Baba Novac, îndreptîndu-se spre o comandă. Ajuns în dreptul intersecţiei cu str. Andrei Mureşan, Dacia condusă de acesta a fost izbită puternic de o dubiţă a firmei “Eco Fire Sistems”. “Noroc că nu aveam clienţi în maşină, căci altfel nici nu vreau să mă gîndesc ce s-ar fi întîmplat. După impact, maşina mea a fost practic proiectată într-un copac de pe marginea drumului, iar eu am rămas blocat în autoturism”, a spus taximetristul. Pentru scoaterea şoferului dintre fiarele contorsionate ale maşinii a fost necesară intervenţia militarilor de la Descarcerare. Totodată, pompierii i-au acordat primul ajutor şi şoferului dubiţei, Damian Ilie, de 50 de ani, din Constanţa. Ambii bărbaţi au fost transportaţi cu o ambulanţă la Urgenţa Spitalului Judeţean, unde cadrele medicale au hotărît ca taximetristul Nicolae Fulina să rămînă sub supraveghere medicală, fiind lovit la coloana vertebrală. Martorii spun că responsabil de producerea accidentului este şoferul dubiţei, Damian Ilie, care nu a oprit la “Stop”, ba chiar a intrat cu viteză în intersecţie. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc coliziunea, iar conducătorul auto vinovat riscă să rămînă fără permis de conducere pentru o perioadă de trei luni. În urma celor întîmplate, în zonă s-a circulat cu restricţie, pe o singură bandă, pentru aprox. o oră, oamenii legii reuşind cu greu să ţină sub control nervii şoferilor.