Taximetriștii vor emite bon fiscal pentru bacșișul încasat

08:40:26 / 23 Aprilie 2015

o tara de nebuni

bai hahalerelor voi visati noaptea porcariile astea...pai de unde spaga la taxiurile de provincie?cand sunt curse de 5 6 lei...si la sf zilei ramai cu dansa in mana....o sa iasa lumea in str ma tacanitilor...ce spaga cand pe ceas face 6,25 de bani si 80% iti da 6 lei...eu il invit pe acel care a facut aceasta lege o zi sa faca taxi...si dupaia sa traga o concluzie...asa de pe un scaun pufos da legi cretine...care te obliga sa furi...sa faca un tarif conform cu realitatea si sa impoziteze...ce spaga...poate la Bucuresti da...dar in c-ta taxiul este mai iefti ca maxi taxi cretinilor o tara de nebuni!!!!!