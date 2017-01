Taximetrist băut?!

01:43:36 / 10 Ianuarie 2015

Multi dintre taximetristi nu dau bonuri, nu se spala, umbla beti sau chiar au taximetre false, cate unii sunt chiar si proxeneti. O cunosc pe una blonda care are un peste taximetrist si o duce pe la clienti, sta in scara cu mine. Prostituata are si un copil dar cred ca nu le ajunge jegosilor banii doar din taximetrie. Sta jegoasa in spate la Emag si alta ocupatie nu si-a gasit.