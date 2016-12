Taximetrist reprofilat pe trafic de droguri

02:50:06 / 15 Februarie 2014

trafic mare intre taximetristi

dupa ce ca sunt niste analfabeti cu toti si in mare parte recidivisti mai au si spirit de afaceri prostitutie,droguri, de exemplu rosu marian individul care a fost prins cu droguri si dupa un dosar cu prostitutie in celebrul caz cu bosanceanu pentru trafic de persoane o fata minora si nu in ultimul rand seful de trib cel mai mare sifon al orasului are chiar acte in acest sens individul care detine masina logan cu numarul MAI si el se ocupa cu prostitutie dar in germania si cu ceva drogulete acest individ pe nume marius si inca un prieten pe nume robert. toti niste javre si scursuri ale societati sifoane ale infectilor de la rutiera in special celor care au fost arestati pentru fapte de coruptie