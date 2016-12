Taximetrişti cu 30 de amenzi neplătite, încă în trafic

14:49:54 / 08 Februarie 2014

@Cit

ORICUM situatia e naspa daca apari la fisc cu datorii. Poate peste niste ani or vrea aia sa-si cumpere o casa sau o masina sau sa faca un credit, tot la fisc ajungi. In fine, pt. situatii de genul asta eu as propune ca respectivul sa fie "executat" pe loc. Daca de ex. faci vreo prostie prin alta tara si te-au prins aia pe loc (nu vorbesc de poze de la camere, ca pe alea inca nu pot sa ti le bage la plata cit nu sintem in Schengen), nu pleci de acolo pina nu platesti, in caz contrar iti retin masina. Ar trebui si la noi sa faca asta. Iar cu punctele de penalizare, ma cam indoiesc ca au taximetristii aia timp sa-l piarda aiurea (si bani totodata, cit nu sint pe traseu) pt. contestatii peste contestantii. Daca Politia ar vrea cu adevarat, ar putea sa-i vineze cu insistenta pe astia, iar daca se ajunge la munca in folosul comunitatii, apoi munca sa fie !!! Eu zic ca in primul rind e vina Politiei, care nu insista sa-i penalizeze pina la capat pe acesti indivizi, dupa care, bineinteles, urmeaza lacunele din legislatie. Dupa cum am spus, in alta tara nu le-ar merge asa !