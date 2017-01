Taximetriştii din Eforie, lăsaţi în afara legii de vechiul Consiliu Local

Chiar dacă şi-au rezolvat problemele legate de obţinerea autorizaţiilor, investiţiile în aparatele de taxat şi au ajuns la un acord în privinţa tarifelor, taximetriştii constănţeni se aşteaptă tot la vremuri grele. Nu atît din cauza concurenţei neloiale sau a obligaţiei de a fi cu adevărat în slujba clientului, ci pentru că noua lege a taximetriei stabileşte un număr record de instituţii abilitate în verificarea activităţii din domeniu. Cum concurenţa acerbă a impus limitarea taximetrelor în funcţie de numărul de locuitori, puţini sînt şoferii care mai sînt dispuşi să investească în modernizări costisitoare. Dacă pînă acum, controalele drastice erau organizate chiar sub stricta îndrumare a Ministerului Transporturilor, o simplă adresă trimisă de Prefectură către primăriile constănţene a fost la un pas să declanşeze un adevărat \"război\" în rîndul taximetriştilor din Eforie Sud. Ţinta controlului comandat de Prefectură a fost reprezentată de taximetriştii care deţin maşini mai vechi de cinci ani, însă din cauza interpretării greşite a legii de către instituţia constănţeană, mai mulţi operatori ar fi putut rămîne de ieri fără licenţe de transport. \"Aceste verificări ar fi trebuit să înceapă doar la operatorii de taxi care au maşinile în închiriere, mai vechi de cinci ani, nu la toţi taximetriştii. A fost un gest la care nu m-am aşteptat din partea Prefecturii şi cred că nu s-a mai întîmplat aşa ceva în altă parte a ţării\", a declarat preşedintele Camerei Taximetriştilor Constanţa, Marin Neagu. Liderul sindical susţine că activitatea de taximetrie din staţiune se desfăşoară cu dificultate încă din 2004, mai ales că vechiul Consliu Local Eforie nu a dat o hotărîre care să permită şoferilor obţinerea autorizaţiilor pe cinci ani. \"Cu toate că reprezentanţii Consiliului Local Eforie ar fi trebuit să acorde autorizaţiile de taxi pe o perioadă mai mare, activitatea s-a desfăşurat în baza înţelegerilor scrise, pe un an. Aşa se face că mulţi operatori de taxi au cumpărat la vremea respectivă maşini, care aveau o vechime de trei ani, însă acum sînt în situaţia de a încălca legea întrucît depăşesc termenul\", a explicat Marin Neagu. Demersul taximetriştilor de a intra în posesia autorizaţiilor legale este sprijinit şi de autorităţile publice locale, mai ales că primăria a anunţat că nu intenţionează reducerea numărului de maşini. \"A fost o situaţie generată de evaluarea solicitată de Prefectură, dar nu am primit niciun fel de sesizare referitoare la acest control. Sîntem alături de taximetriştii din Eforie, pentru a elimina concurenţa neloială din partea celor care vin din alte localităţi\", a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. După discuţii între taximetrişti şi şeful Serviciului de control din cadrul Primăriei Eforie, Marius Păvălache, a fost luată decizia de a se continua activitatea cu maşinile din dotare pînă la 1 decembrie. \"De la 1 ianuarie 2008, şoferii trebuie să achiziţioneze maşini noi pentru a putea desfăşura această activitate. Din cele 40 de taximetre care operează la Eforie, 25 sînt sub termenul limită al celor cinci ani. Situaţia se va reglementa după ce Consiliul Local Eforie va lua o astfel de hotărîre pe marginea normelor metodologice de aplicare a Legii 265 din 2007\", a încheiat Marin Neagu.