Taylor Swift a donat patru milioane de dolari

Starul muzicii country Taylor Swift a donat suma de patru milioane de dolari pentru deschiderea unui centru educaţional dedicat tinerilor muzicieni, care a fost inaugurat sâmbătă, în oraşul american Nashville. Taylor Swift Education Center a fost donat de cântăreaţă organizaţiei şi muzeului Country Music Hall of Fame din Nashville. Centrul educaţional va avea săli de clasă, o sală cu instrumente muzicale şi va oferi sprijin tinerilor muzicieni în curs de afirmare.

Taylor Swift are şi alte motive de bucurie. A primit, ieri, cel de-al şaselea premiu pentru cel mai bun cantautor din partea Nashville Songwriters Association International, o organizaţie care administrează Country Music Hall of Fame. În luna septembrie, cântăreaţa Taylor Swift a stabilit două noi recorduri mondiale graţie celor mai recente două albume de studio ale sale, care au ajuns în fruntea topurilor muzicale americane.

Artista americană, o adeptă a stilului country-pop, a intrat în istorie devenind prima cântăreaţă din lume care a avut vânzări de peste două milioane de copii în prima săptămână după lansare pentru două albume consecutive: ”Speak Now” din 2010 şi ”Red” din 2012. Totodată, Taylor Swift a stabilit un nou record mondial la capitolul Single-ul cu cele mai rapide vânzări digitale, după ce piesa ei ”We Are Never Ever Getting Back Together” a ajuns pe primul loc în topul de gen de pe iTunes în doar 50 de minute după lansare.