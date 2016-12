Taylor Swift, artista anului la vânzările globale de discuri

Cântăreaţa americană Taylor Swift a fost desemnată Global Recording Artist of the Year (artistul anului în domeniul vânzărilor globale de discuri) de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Artista americană a fost premiată pentru succesul avut cu cel mai recent album al ei, intitulat ”1989”, care s-a vândut în peste 8,6 milioane de unităţi pe plan mondial, după lansarea sa din octombrie 2014. Acest trofeu anual recompensează artistul cu cele mai multe albume vândute pe plan mondial, în format clasic şi digital.

Taylor Swift l-a depăşit în acest clasament pe câştigătorul din 2013, grupul britanic One Direction, situat pe locul al doilea în acest an. Locul al treilea a revenit cântăreţului Ed Sheeran. Topul 5 al artiştilor cu cele mai mari vânzări de albume pe anul 2014 a fost completat de trupele Coldplay şi AC/DC. The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) este o organizaţie care reprezintă interesele artiştilor din întreaga industrie muzicală internaţională. IFPI este o asociaţie non-profit, înregistrată în Elveţia. Operează prin intermediul unui secretariat general la Londra, dar are şi birouri regionale la Bruxelles, Hong Kong şi Miami.