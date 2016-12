TBC la şcoala din Hârşova

Medicii constănţeni din reţeaua TBC sunt din nou în alertă. Ei întreprind noi anchete epidemiologice, de data aceasta la şcoala din Hârşova. Totul a pornit de la cazul unui elev în clasa a IX. El a ajuns la medic, iniţial, cu pleurezie (apă la plămâni). Cum tratamentul nu a răspuns aşteptărilor medicilor, copilul a fost trimis pentru investigaţii suplimentare la Dispensarul TBC din Constanţa. Aici i s-a stabilit diagnosticul de TBC. Medicul şef al Dispensarului TBC Constanţa, dr. Alina Ştefan, a declarat că forma sa de boală nu este una transmisibilă, însă chiar şi aşa a fost declanşată o anchetă epidemiologică. În urma controalelor medicale, potrivit dr. Ştefan, a fost depistat un alt caz, de data aceasta un profesor. Nici în cazul său nu a fost vorba de o formă contagioasă a bolii. „Am declaşat, din nou, o anchetă epidemiologică, aşa cum se procedează, ocazie cu care am depistat un nou caz. O elevă care şi ea, până la această oră (vineri după amiază - n.r.), are probele negative. Deci avem de-a face cu un al treilea caz necontagios”, a declarat medicul şef al dispensarului. Dr. Ştefan a precizat că cele trei cazuri depistate în cadrul verificărilor nu au legătură. În situaţia elevei, medicul şef nu exclude varianta contaminării în urma unui focar familial. Tatăl copilei a fost, nu de mult, diagnosticat cu TBC, iar tratamentul a fost, s-ar părea, neglijat. „Noi vom continua ancheta, analizând atent toate situaţiile. Am procedat, şi vom proceda, potrivit tuturor normelor impuse, astfel încât să evităm orice pericol”, a declarat dr. Ştefan. Tot în săptămâna în curs, doi elevi (fraţi) ai Şcolii Generale nr. 1, din Năvodari, au fost depistaţi cu TBC. În urma unei anchete medicale s-a depistat că boala a fost contractată chiar de la tatăl lor, diagnosticat în urmă cu ceva timp cu TBC. Imediat ce au fost declarate cazurile de îmbolnăvire, echipe medicale s-au deplasat la faţa locului pentru a efectua dezinfecţia în clasele unde învaţă cei doi copii. De asemenea, au fost supuşi triajului epidemiologic şi colegii lor, dar şi cadre didactice. Niciunul nu a fost găsit cu TBC, a spus şeful Dispensarului TBC din Constanţa. Reamintim că, anul trecut, zeci de elevi constănţeni au ajuns la spital pentru a fi supuşi examinărilor de specialitate, după ce în clasele unde învăţau au fost depistate cazuri de TBC.