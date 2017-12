Te-a prins viscolul pe drumuri? Unde te poți refugia?

Chiar dacă, până acum, ne-am putut bucura de temperaturi destul de blânde, nu ar trebui să ne culcăm pe o ureche. Vremea ar putea întoarce foaia în orice moment și ne putem trezi oricând cu viscole de cod portocaliu și roșu. După ce, timp de prea mulți ani, autoritățile s-au lăsat „surprinse” de iarnă, ca într-un joc sinistru, acum mai-marii statului au început să pregătească din timp intervențiile pentru sezonul rece. E drept, tot ce au făcut sunt centralizări pe hârtie și socoteli, iar directorii instituțiilor responsabile cu intervențiile pe timp de viscol spun de fiecare dată când sunt întrebați că „nu vor fi probleme”. Sigur, acest lucru se va vedea abia în momentul în care va lovi urgia. Dar, până atunci, nu putem decât să analizăm datele din planurile de măsuri și intervenții în iarna 2017 - 2018, ce au fost publicate pe site-ul Prefecturii Constanța (www.prefectura-ct.ro). Printre anexele documentului se află o centralizare ce cuprinde locurile în care pot fi cazați, în caz de viscol și ger năprasnic, atât persoanele fără adăpost, cât și cele blocate pe drum.

CÂTE LOCURI DE CAZARE EXISTĂ

Conform documentului, muncipiul Constanța are la dispoziție 20 de locuri pentru persoanele fără adăpost și tot atâtea pentru cele blocate în trafic. Adăpostul amenajat în acest sens se află la subsolul clubului pentru pensionari din cartierul Km 4-5, din Șoseaua Constanței nr. 86A. Mult mai multe locuri de cazare în caz de calamitate oferă Primăria Mangalia, care asigură 200 de locuri, la Hotelul Egreta din Venus. La rândul său, municipiul Medgidia are la dispoziție 20 de locuri pentru pesoanele fără adăpost, în sala de sport „Eftimie Ilisei”. Alte 100 de locuri pentru adăpostirea persoanelor blocate în trafic sunt asigurate la Hotelul Stadion. În Murfatlar, oamenii fără adăpost se pot caza în două spații amenajate la subsolul a două blocuri ANL din oraș, având la dispoziție 85 de locuri. Cei care, din diverse motive, rămân blocați în oraș, au la dispoziție 155 de locuri aflate în două săli de sport (una dintre ele amplasată în strada G. V. Milea nr. 1, iar cealaltă, în strada I. Creangă nr. 25A). De asemenea, în satul Siminoc, ce aparține de orașul Murfatlar, sunt amenajate 75 de locuri pentru oamenii străzii și alte 40 pentru cei blocați în trafic. Toate spațiile se află în incinta Căminului Cultural din localitate. Primăria Cernavodă asigură 20 de locuințe de tip barăci pentru oamenii străzii (amenajate pe strada Canalului). În schimb, cei blocați în oraș au la dispoziție 20 de locuri de cazare aflate în căminul internat din strada Cazărmii nr. 6. Oamenii străzii din Năvodari vor putea înnopta, în cazul unui viscol sau ger, în Garsonierele Căminului Jandarmeriei, unde sunt amenajate 16 locuri. Tot atâtea locuri sunt amenajate, în același loc, și pentru cei blocați în oraș. De asemenea, în Ovidiu au fost amenajate 20 de locuri de adăpostire a oamenilor străzii, ce se află în sala de sport a Școlii nr. 2 din localitate (str. Primăverii nr. 2A). În ceea ce-i privește pe cei blocați în trafic, la Centrul Cultural „Elena Roizen” pot fi adăpostite 100 de persoane. Tot atâția oameni rămași în trafic pot fi cazați în sala de sport a Școlii nr. 2 din Ovidiu, încă 100 pot înnopta la Școala Generală nr. 3 din satul Culmea și alți 50 se pot feri de viscol în Centrul Cultural „Gabriel Cotabiță” din satul Poiana. În orașul Techirghiol sunt asigurate opt locuri pentru oamenii străzii și tot atâtea pentru cei blocați în trafic. Toate sunt aflate în Sala Sporturilor din oraș. Orașele Hârșova, Negru Vodă și Băneasa nu au la dispoziție locuri de adăpost pentru oamenii străzii, însă asigură cazare pentru cei blocați în trafic. La Hârșova, există în total 230 de locuri, aflate în Primărie (30), Spital (50) și trei săli de sport (150). Negru Vodă (împreună cu satele aparținătoare Darabani și Vâlcelele) are, în total, 755 de locuri, aflate în Clubul pentru pensionari din oraș, Casa de Cultură, clădirea fostului cinematograf, Liceul Negru Vodă și la școlile generale din Darabani și Vâlcelele. De asemenea, la Băneasa există 125 de locuri pentru oamenii rămași în oraș fără voie. Acestea sunt amenajate la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din oraș și la Căminul Cultural. Singurul oraș care nu are locuri de cazare nici pentru oamenii străzii și nici pentru cei aflați în tranzit este Eforie, însă la nevoie, oamenii pot fi cazați în localitățile apropiate. În ceea ce privește comunele, cele mai multe oferă, în medie, mai mult de 50 de locuri de adăpostire a persoanelor blocate și a oamenilor străzii.