Te-ai înscris la cel mai mare maraton de ciclism din estul Europei?

Eşti pasionat de mersul pe bicicletă? Atunci nu ai cum să ratezi “Prima evadare”, cel mai mare maraton de ciclism cross-country din estul Europei şi cel mai popular concurs de acest gen din România şi care, în acest an, primeşte şi o recunoaştere oficială prin înscrierea sa în calendarul Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI).Maratonul va avea loc duminică, 8 mai, pe traseul tradiţional din pădurile din nordul Capitalei.

Provocările organizatorilor au reuşit an de an să ridice standardele competiţiei la nivelul concursurilor desfăşurate în ţările cu mare tradiţie în ciclismul european. Competiţia din 2015 a fost cea mai disputată, atât la fiecare categorie, cât şi la general, dar cea de acum are toate şansele s-o depăşească, pentru că, pe lângă obişnuitele premii în bani, primii 5 cicliştii de la categoria Elite, feminin şi masculin, vor primi puncte care contează în clasamentul UCI. Cum ciclismul este un sport de echipă, se anunţă o luptă pasionantă pentru podium, pentru că se preconizează că Alexandru Stancu şi Răzvan Jugănaru, locurile 2 şi 3 anul trecut, care fac parte în acest sezon din acelaşi club (BikeXpert), vor primi o replică puternică din partea componenţilor NoMad Merida CST, Arpad Kelemen - locul 3 la sfârşitul sezonului trecut în competiţia celor mai buni ciclişti, MoonTimeBike, Ionuţ Sdrăilă şi Timotei Păcurar, câştigătorul categoriei de vârstă 20-29 de ani, la “Prima Evadare” 2015, dar şi din partea riderilor clubului bulgăresc Nessebar-Shockblaze, prezent cu 4 sportivi la categoria Elite.

Cicliştii amatori pot concura atât cu sportivii consacraţi, dar şi împreună cu membrii familiei sau colegii de muncă pentru a câştiga premiile de la cele 14 categorii ale competiţiei, dar şi de la tombolă, valoarea lor totală depăşind 8.000 de euro. Şi, ca în fiecare an, vor primi distincţii primii 100 de ciclişti, dar şi primii 500 din clasamentul general. Şi, nu în ultimul rând, fiecare concurent care va ajunge la sosire va primi câte o medalie, un tricou, o diplomă și o porţie de mâncare.

Ca în fiecare an, ridicarea kiturilor de concurs a devenit un festival în sine, participanţii fiind aşteptaţi cu muzică, într-o atmosferă plăcută, completată de o expoziţie de accesorii şi echipamente de ciclism, iar doritorii pot beneficia de reglaje gratuite la biciclete. În perioada 4-7 mai, în curtea Caro City Resort (bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A), pe lângă expoziția cu preţuri promoţionale, vor exista zone de relaxare cu iarbă verde, hamace şi pufuri.

Servicii / facilităţi oferite de către organizatori participanţilor



- Marcare traseu - 55 km

- Cronometrarea cu chip-uri, cu 5 timpi intermediari

- Tricouri negre “Top 100” - oferite celor mai buni 100 de concurenţi

- Medalii turnate în metal “Top 500” - oferite primilor 500 de concurenţi

- Medalii turnate în metal pentru următorii 1.000 de concurenţi

- Aplicaţia de Facebook

- Filmuleţ cu fiecare participant şi serviciu de notificare a rezultatului prin SMS

- Masaj japonez Yumeiho

- Porţie de paste / orez la finalul cursei

- Medalie, tricou şi diplomă celor care termină traseul

- Servicii de transport concurenţi / biciclete (de la Sosire către Start) - 20 de autobuze / 6 tiruri

- Premii de peste 8.000 euro

- Spălătorie de biciclete Karcher

- Puncte de alimentare (4), Prim Ajutor, de încurajare a concurenţilor şi service

- 3 echipaje de urgență

- 7 echipaje de poliție

- Echipă de filmare

- Grupuri sanitare

- Două elicoptere pentru filmări aeriene şi monitorizarea cursei

- 20 de fotografi oficiali

- Garderobă - mașină specială destinată transportării hainelor de la start către finiş

- Filmul evenimentului.



Pentru detalii suplimentare puteţi accesa www.primaevadare.ro.