Teama de secetă îi face să acumuleze stocuri mari de grâu

State mari importatoare de grâu, între care Egipt, Algeria şi Arabia Saudită, au cumpărat cantităţi mari de grâu în ultima săptămână, atraşi de preţurile care sunt cu 14% sub nivelul de la începutul anului, dar şi de teama efectului secetei asupra recoltei viitoare a Rusiei, relatează Bloomberg.Producţiile record care au fost obţinute în acest an la nivel mondial au făcut ca preţurile să fie mici, dar costul grâului la Chicago, Paris şi portul rus Novorossiisk a revenit la creştere, faţă de minimele înregistrate la sfârşitul lunii august şi începutul lui septembrie.Rusia, pe cale să devanseze SUA şi Canada în acest sezon, ca cel mai mare exportator de grâu din lume, a înregistrat în ultimele 30 de zile precipitaţii sub 40% din volumul normal, în mari zone din regiunile cultivatoare din centrul şi vestul ţării, potrivit datelor World Ag Weather. Ucraina se află într-o situaţie similară.În timp ce fermierii din regiunea Mării Negre încă însămânţează culturile pentru aul viitor şi există timp pentru refacerea umidităţii din sol, îngrijorarea a fost suficientă pentru a readuce unii cumpărători în piaţă.