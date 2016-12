Teatru antic în aer liber, la Mangalia

În urmă cu 32 de ani, Consiliul Internaţional al Muzeelor a stabilit data de 18 Mai ca Zi Internaţională a Muzeelor, iar în anul 2005, Europa a adoptat programul „Noaptea muzeelor”, pentru data de 16 spre 17 mai. Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia se alătură celor peste 2.000 de muzee din diferite ţări ale lumii care participă la cea de-a cincea ediţie a „Nopţii Muzeelor”. Manifestările prilejuite de aceste două evenimente internaţionale vor avea loc în perioada 16 - 18 mai. Astfel, sîmbătă, la ora 11.00, are loc vernisajul expoziţiei de cactuşi din Portul Turistic Mangalia, iar luni, muzeul callatian va putea fi vizitat gratuit de către orice iubitor al vestigiilor trecutului, dar şi de către admiratorii plantelor exotice aduse din toată ţara. Tot luni, începînd cu ora 21.00, Muzeul de Arheologie „Callatis”, în colaborare cu Primăria Mangalia, prezintă un inedit spectacol. Studenţii anului III ai Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius”, specializarea Artele spectacolului-Teatru, sub îndrumarea lect. univ. dr. Radu Niculescu şi asist. univ. Emanuel Cristoiu vor interpreta fragmente din operele anticilor greci Eschil, Sofocle, Euripide şi din piesele clasicilor francezi Giraudoux şi Sartre. În încercarea de a reconstitui atmosfera unui teatru antic, spectacolul se va desfăşura în aer liber, în faţa instituţiei muzeale, unde arhitectura este asemănătoare cu cea a unei clădiri culturale antice. De altfel, decorul va simboliza palatul din Micene, iar costumele, coloana sonoră şi jocul nuanţat al studenţilor-actori vor completa atmosfera şi vor permite o întoarcere în trecut a spectatorilor. Directorul instituţiei muzeale, dr. Sorin Marcel Colesniuc, a afirmat: „Ziua Internaţională a Muzeelor este o sărbătoare deplină, dedicată vizitatorilor din localitate şi turiştilor, mai ales în acest an în care motto-ul este „Muzeele şi Turismul”. Scopul principal este atragerea oamenilor către muzee, pentru că acestea există pentru ei, pentru satisfacerea nevoilor lor de cunoaştere şi pentru oferirea unor posibilităţi de divertisment incluse în sfera culturalului”. Referitor la acest gen de evenimente, primarul Claudiu Tusac a declarat: „România face parte din Uniunea Europeană, deci trebuie să aniversăm evenimentele importante pentru toate statele europene. Rolul muzeelor în societatea contemporană este unul destul de complex. Pe de o parte, muzeele dau un sens nou comunităţii, punînd în valoare patrimoniul cultural comun; pe de altă parte, ele pot să aducă la lumină rolul indivizilor şi al grupurilor, ale căror singularităţi şi diferenţe sînt pietrele unghiulare ale diversităţii, ea însăşi inerentă acestui patrimoniu comun”.