Teatru de război în sala de gimnastică de la CS Farul

Sala de gimnastică a CS Farul s-a transformat într-un “teatru de război” din cauza conflictului mai vechi existent între antrenoarele Camelia Voinea şi Clemenţa Garabet. Din păcate, în acest duel au fost implicate şi sportivele clubului constănţean, alături de părinţii lor. În urmă cu două săptămâni, pe adresa Ministerului Tineretului şi Sportului, dar şi a redacţiilor, a sosit o anonimă conform căreia un grup de părinţi acuza faptul că micile gimnaste de la grupa pregătită de Voinea sunt obligate să achite cantonamentele, în timp ce sportivele antrenate de Garabet merg în stagiile de pregătite pe gratis. La începutul acestei săptămâni, “roata s-a întors” şi Garabet a fost acuzată că a lovit una dintre fetiţele de la grupa lui Voinea. „Nu mă aflam acolo, dar am fost sunată de mai mulţi colegi să-mi spună că Garabet a bătut una dintre sportivele mele. Am ajuns la sală, a venit şi mama ei, care a chemat şi poliţia. Copiii mi-au spus că i-a alergat, i-a agresat şi le-a adresat vorbe urâte. Pe mine nici nu mă mai interesează acest subiect. Va răspunde în faţa părinţilor”, a spus Voinea. „Nu este nimic adevărat. Copilul nu avea nimic şi se exagerează. Am o filmare în care se vede clar că fetiţa aleargă prin sală şi dă apoi în mine. Este un copil care a făcut mereu probleme, care are mult tupeu”, a replicat Garabet. Situaţia va fi discutată în zilele următoare de conducerea clubului constănţean.

CONFLICT VECHI Antrenoare emerită, Clemenţa Garabet l-a ajutat pe fostul ei soţ, Matei Stănei, în pregătirea Cameliei Voinea, în anii ’80, când aceasta a devenit vicecampioană olimpică şi campioană mondială. Ulterior, drumurile s-au despărţit, iar între cele două este un conflict deschis. „Nu am nimic de împărţit cu ea, dar să nu uite că datorită mie este antrenoare emerită. Antrenorul meu a fost Matei Stănei, iar ea nu are niciun merit. Chiar şi dacă am avea ceva de împărţit, totul este între doi adulţi, nu între copii. Intervin însă egoismul şi invidia”, a spus Voinea. „Fetiţa şi mama ei sunt instigate de alte persoane din răutate şi din invidie pentru rezultatele mele. Am trimis şapte fete la lotul naţional, iar alţii nu au niciuna”, a spus Clemenţa Garabet.

ANCHETE PESTE ANCHETE La sesizarea mamei sportivei, dar şi a unui grup de părinţi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) a deschis o anchetă, în timp ce Poliţia a audiat deja persoanele implicate în conflict. Mama gimnastei nu a depus însă plângere, declarând că nu doreşte ca Garabet să fie cercetată penal, ci “să-i fie adus la cunoştinţă că are un comportament inadecvat faţă de copii”. Directorul general adjunct al DGASPC, Mihaela Ristea, spune că Direcţia va demara propria anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat de fapt. Situaţia va fi discutată în zilele următoare şi de conducerea clubului constănţean. „Vom analiza situaţia din punct de vedere administrativ, vom audia toate părţile implicate, apoi vom lua o decizie”, a declarat Ilie Floroiu, director general al CS Farul. „Este o lipsă de educaţie şi de respect pentru culorile clubului şi sportivii din partea ambelor părţi”, a conchis fostul director al DJST Constanţa Elena Frîncu.