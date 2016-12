Teatru în aer liber, la Eforie

Turiştii care au ales, sâmbătă după-amiaza, să se răcorească la umbra copacilor din parcul Primăriei din Eforie Sud, au putut admira nu doar miile de exponate ale unui târg de antichităţi, ci şi un spectacol de teatru în aer liber. Studenţii Facultăţii de Arte, de la catedra de teatru a Universităţii „Ovidius”, clasa prof. Daniela Hanţiu, au susţinut, timp de o oră, spectacolul „Plata birului”, de Victor Ion Popa. Tinerii, îmbrăcaţi în costume de epocă, au prezentat publicului un spectacol captivant, antrenant, o piesă dinamică, cu umor şi substrat politic.

Încântată de talentul şi dăruirea studenţilor săi, Daniela Hanţiu a menţionat că evenimentul a fost rodul unei iniţiative benevole a noii generaţii de artişti care urmăresc, prin mijloace neconvenţionale, să câştige respectul şi interesul celor mulţi pentru teatru. „‘Copiii mei’ sunt dornici să joace, căutăm orice posibilitate de a ne întâlni cu publicul. Noi luptăm să aducem oamenii în sala de spectacole: acum ieşim noi în stradă să le stârnim interesul pentru reprezentaţiile noastre, pentru ca, ulterior, să îi aşteptăm în sălile de teatru. Am considerat că ne ‘lipim’ bine de acest târg al colecţionarilor cu spectacolul ‘Plata Birului’, care este făcut pe folclor, întrucât ne îndreptăm spre aceeaşi zonă”, a menţionat Daniela Hanţiu. În plus, profesorul a apreciat devotamentul cu care tinerii actori înţeleg să-şi îndeplinească dificila misiune, aceea de a readuce aplauzele în sălile de teatru: „Vreau să-i laud. Pentru că ei sunt în vacanţă! Deşi nu prea au avut timp liber, au vrut să fim împreună şi să joace şi în această vară, întrucât intră în anul al III-lea şi vor termina studiile. Cei care au participat astăzi (n.r. sâmbătă) sunt foarte buni. Am început să lucrez cu ei chiar din primul semestru al anului I, când i-am scos ‘la public’. Ei pot fi întâlniţi pe scena Teatrului Agon din Constanţa, care este un teatru independent, cu piesele ‘Veneţiana’ sau ‘Efectul razelor gamma asupra anemonelor’”.

Printre spectatorii care i-au aplaudat pe studenţi s-a numărat şi primarul oraşului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, care a susţinut că va face tot posibilul pentru a promova astfel de manifestări de calitate. „A fost o reprezentaţie foarte frumoasă. Este ceva inedit şi cred că ar trebui să-i obişnuim pe oameni cu astfel de evenimente care să se desfăşoare constant, în anumite perioade ale lunii”, a apreciat edilul.