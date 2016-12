Teatrul Agon, la Maratonul Teatrului Independent

Primul teatru independent din Constanţa, Agon, va prezenta la Sala Dalles din capitală, mâine, de la ora 16.00, în cadrul Maratonului Teatrului Independent, spectacolul „Efectul razelor Gamma asupra anemonelor” de Paul Zindel, în regia lui Gavril Borodan. Piesa este o poveste cutremurătoare despre viaţă şi despre cum poate fi iradiat ultimul bastion al fiinţei, inocenţa copilăriei. Din distribuţie fac parte: Clara Ghiuvelechian, Elena-Mirabela Moroşanu, Cosmina Soare, Catinca Hanţiu, Dana Cojan. Teatrul Agon va aduce, probabil, şi o premieră: cea mai tânără actriţă, în vârstă de numai nouă ani, Catinca Hanţiu.

„Maratonul” se deschide astăzi, când este programată lectura unui text original ce va avea premiera absolută în stagiune - „Testament\" -, urmată de „Improvizaţii şi din alea\", cu Trupa Obligo şi „Flori, filme, fete sau băieţi\". Închiderea serii se va face cu un spectacol de pantomimă şi dans, „Contraste\".

După cocktail-ul exploziv de teatru contemporan, clasic şi non-verbal de sâmbătă - „Efectul razelor Gamma asupra anemonelor\", „C.E.O\", „W + J = LOVE\", „Would you like to be my Homepage?\" şi „Girl Power\" - montarea „Nişte fete\" va deschide ziua de duminică. Producţia va fi urmată de „o cafea\" cu actorii din „Buzunarul cu pâine\" şi de producţia „Cinci rendez-vous-uri mortale\". Festivalul, la care intrarea este liberă, se va încheia „în hohote de râs\" cu montările „Improvisneyland\" şi „TV Show\".