Teatrul de Stat Constanţa a fost înfiinţat legal

Tribunalul Constanţa a respins ieri ca nefondată acţiunea în contencios administrativ, iniţiată de prefectul Dănuţ Culeţu împotriva hotărîrii Consiliului Judeţean (CJC) privind înfiinţarea Teatrului de Stat Constanţa. Amintim că, în urmă cu o lună, prefectul a anunţat că a cerut instanţei de contencios administrativ să analizeze hotărîrea CJC, întrucît a considerat că este nelegală. Ca urmare a atacului în instanţă iniţiat de prefect, hotărîrea CJC a fost suspendată de drept şi, implicit, a fost suspendată şi activitatea Teatrului de Stat Constanţa. În aceste condiţii, peste 100 de actori, regizori, instrumentişti, balerini şi tehnicieni din cadrul instituţiei de cultură au rămas fără locuri de muncă. Au urmat dezbateri şi discuţii între conducerile celor două instituţii publice, precum şi proteste ale artiştilor care au cerut să le fie respectat dreptul la muncă. În ciuda solicitărilor repetate ale artiştilor privind retragerea de către prefect a atacului în instanţă, acesta a rămas pe poziţie, refuzînd să ia în seamă argumentele administrative aduse de CJC şi cele umane ridicate în discuţii de artişti. Iniţial, prima înfăţişare în acest proces a fost stabilită la sfîrşitul lui octombrie, însă, la solicitarea CJC, data de start pentru judecarea cazului a fost devansată la sfîrşitul lunii trecute. Procesul a fost judecat pe fond săptămîna trecută, sentinţa rămînînd în pronunţare pînă ieri. Conform deciziei luate de judecătorii Tribunalului, hotărîrea CJC de înfiinţare a Teatrului de Stat Constanţa este legală, instituţia de cultură putînd să îşi reia activitatea, după o lună în care, practic, nu a existat. Prefectul mai are posibilitatea de a cere Curţii de Apel Constanţa rejudecarea speţei, însă, în prima jumătate a lunii august, Dănuţ Culeţu a declarat public că nu are de gînd să conteste decizia care va fi luată de instanţă şi că o va accepta chiar dacă îi dă dreptate, chiar dacă nu. Ieri, după ce s-a dat sentinţa, reprezentanţii Cabinetului prefectural au precizat că instituţia nu va adopta nicio poziţie privind rezultatul procesului pînă cînd acesta nu va fi comunicat oficial Prefecturii. De cealaltă parte, directorul Direcţiei Administraţie Publică din cadrul CJC, Cristinel Dragomir, a declarat că, imediat ce adresa oficială prin care se anunţă sentinţa instanţei va fi înregistrată la CJC, se va comunica reprezentanţilor Teatrului de Stat că îşi pot relua activitatea. „Nu credem că prefectul va mai ataca sentinţa Tribunalului şi nu credem că prefectul vrea să blocheze cultura în continuare. Dar aceasta este pîrghia pe care o are la îndemînă şi a folosit-o cînd a atacat iniţial hotărîrea de înfiinţare a Teatrului de Stat, deşi am răspuns la notificare printr-o adresă în care am explicat că niciunul din argumentele aduse de Prefectură în favoarea suspendării hotărîrii nu stă în picioare”, a declarat Dragomir.