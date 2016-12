Teatrul de Vară din Năvodari va purta numele lui Laurenţiu Duţă

Teatrul de Vară din incinta Taberei de Copii Năvodari va purta numele cunoscutului solist, compozitor şi producător muzical Laurenţiu Duţă. Această decizie a municipalităţii din „oraşul unde soarele sărută marea” l-a onorat pe artist, astfel că, ieri, Laurenţiu Duţă a fost oaspetele unei conferinţe desfăşurate în sala de şedinţe a Primăriei Năvodari. La întrunire s-a discutat şi despre cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineri „Delfinul de Aur”, care va inaugura şi reda în circuitul activităţilor cultural-artistice amfiteatrul amintit. Întâlnirea a fost prezidată de viceprimarul Florin Chelaru, alături de care s-au aflat consilierii Vasile Moruzi şi Liviu Stan.

„Este fiul oraşului nostru. Reprezintă un tânăr care a plecat de jos şi a ajuns celebru”, a explicat, simplu, Florin Chelaru decizia ca amfiteatrul să poarte numele lui Laurenţiu Duţă, tânărul artist care a decis să nu se despartă de oraşul său natal indiferent de oportunităţile sau tentaţiile oferite de celebritatea pe care şi-a câştigat-o, de-a lungul timpului. Viceprimarul a subliniat că această iniţiativă este legată de eforturile Primăriei pentru ca Năvodariul, oraş cu un potenţial deosebit, să fie inclus pe harta turistică şi culturală a României şi mai ales a litoralului, context în care Festivalului „Delfinul de Aur” i se va acorda importanţa cuvenită în rolul său de a forma şi promova tinerele talente. Pornind de la această premiză, locul de desfăşurare a competiţiei amintite, programată în perioada 9-10 iulie, va fi chiar Teatrul de Vară din Tabăra Năvodari, pe scena căruia vor urca, mâine, 110 copii.

Reprezentanţii municipalităţii au menţionat că suma investită în amfiteatru este de 150.000 lei, pe lângă cei aproape 1.200.000 lei investiţi de Ecoterm S.A. Lucrările au fost finalizate luna trecută, după un efort considerabil din partea acestora de a da splendoare unui loc care ajunsese în paragină, încuiat cu lacăt şi năpădit de buruieni.

Încântat de cinstea acordată de autorităţile locale, Laurenţiu Duţă a declarat: „De acest Teatru de vară mă leagă adolescenţa şi începuturile mele. La vârsta de 16 ani, am concertat prima dată acolo. Chiar şi la doi ani după ce am început cu 3Sud-Est, tot acolo am cântat. Aproape opt ani am susţinut concerte, în fiecare sezon estival, la Teatrul de vară în Năvodari. Aici vindeam casete, fotografii, aveam întâlniri cu fanii, aici m-am format ca şi artist. Mă bucură că, în 2010, debutează cu acest festival important pentru oraşul nostru, astfel că voi susţine şi un recital, sâmbătă, de la ora 20.30. Când mi-a spus tatăl meu că primarul a iniţiat acest proiect, m-am bucurat şi m-am simţit onorat”.

Artistul a adăugat: „Mă bucur că Năvodariul începe să capete culoare şi începem să vedem schimbările de care aveam nevoie de atâta timp. Deşi majoritatea celor care ajung să cunoască succesul se mută în Bucureşti, eu am preferat să rămân. Iubesc acest oraş, iubesc marea, oamenii de aici. Tot aici, mi-am făcut casa, alături de părinţii şi sora care locuia în Italia. Era şi păcat, este oraş la malul mării, avem şi lac, avem canal, Mamaia este la câţiva paşi... mă bucur că a încăput pe mâini bune. Chiar se fac lucruri frumoase. Înainte, intrai în Primărie şi simţeai mirosul comunismului şi al mobilierului vechi de 30 de ani. Acum, în fiecare zi vezi schimbări, de la sediul Primăriei, la Teatrul de Vară, şosele, clădiri etc. Oraşul este într-o permanentă schimbare, ceea ce, în anii anteriori, nu se întâmpla. Le mulţumesc acestor oameni şi le doresc să nu-şi piardă elanul””.