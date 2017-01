„Teatrul trebuie să fie un fel de tractor, care aduce după el remorca publicului”

Reporter.: Care este strategia pe care o veţi aborda la Teatrul de Stat Constanţa?

S.M.: Strategia este pe două direcţii, prima dintre ele fiind aceea de a atrage publicul, de a reface audienţa teatrului, care, după cum am remarcat, este, oarecum, în scădere. Acest lucru se va realiza prin montarea unor spectacole de calitate. Cea de-a doua direcţie o constituie transformarea Teatrului de Stat Constanţa într-un teatru de interes naţional şi chiar internaţional, acest lucru însemnînd să aducem aici regizori importanţi, care aduc, automat, după ei, valoare şi care cîştigă respectul trupei prin ceea ce fac, să realizăm spectacole care dezvoltă interesul publicului din România şi să „spargem” bariera naţională, să pătrundem pe piaţa europeană. Un prim pas în acest sens se va realiza cu piesa „Mansardă la Paris”, regizată de Radu Dinulescu, care va participa, anul viitor, la Festivalul Avignon din Franţa. Acest proiect realizat cu Radu Dinulescu m-a bucurat foarte mult, pentru că şi el şi actorii francezi au remarcat că trupa constănţeană este la un nivel ridicat şi au fost bucuroşi să joace cu ea. Vrem nu vrem, teatrul înseamnă trupă şi o trupă bună înseamnă teatru bun. Din păcate, trupa nu a avut, în ultimul timp, performanţe notabile. A rămas un teatru oarecum de provincie, pentru că nu a pătruns pe piaţa românească de teatru. Mă refer aici la premii, la articole de presă, pentru că este uşor să mergi la festivaluri. Munca lui Beatrice Rancea (n. r. fostul director general al teatrului) a fost foarte bine făcută. Eu am văzut trupa în două etape diferite, înainte de a veni ea şi după ce aceasta a plecat. Beatrice a avut un program coerent şi cred că la ceea ce a făcut ea, noi trebuie să adăugăm un etaj superior.

Rep.: Cum credeţi că trebuie să procedaţi pentru a aduce publicul în sala de spectacole, mai ales pe cel tînăr?

S.M.: Tinerii trăiesc un alt tip de viaţă, au alte orizonturi culturale şi alte aşteptări. Nu „pierd” la un spectacol trei ore, pentru că ei trăiesc un alt tip de... agitaţie. Cultural vorbind, s-au schimbat şi filmele. Cred că spectacolele trebuie să aibă şi această direcţie culturală către tineri, pentru că ei au un alt limbaj şi cred că percep lucrurile mult mai rapid decît ceilalţi. Teatrul trebuie să fie un fel de tractor, care aduce după el remorca publicului. Nu publicul generează teatru, ci teatrul creează publicul. Din noua echipă a teatrului face parte şi Sorin Lucian Ionescu, care se ocupă de strategia de imagine a instituţiei şi care trebuie să facă în aşa fel încît teatrul să fie foarte vizibil, vis-a-vis de oameni. Încercăm să facem o mai bună promovare a teatrului, pentru că aşteptările oamenilor creează un eveniment.

Rep.: Care sînt regizorii cu care actorii constănţeni vor colabora?

S.M.. În programul pentru stagiunile 2007-2008 şi 2008–2009 - vreau să lucrăm cu o stagiune înainte, să ştim exact ce urmează să se facă -, am inclus doi regizori străini, foarte tineri şi foarte importanţi. Este vorba despre un regizor ungur, pe care l-am cunoscut la Budapesta, dar care este român, născut la Tîrgu Mureş, Attila Beres. Este unul dintre cei mai importanţi regizori actuali. Al doilea este un regizor englez, care are 32 de ani, Tim Caroll. I-am văzut spectacolele şi în România, şi peste hotare. Legat de „spargerea” barierelor culturale române, primul pas este Avignon. În această vară, am fost plecat la Edinburgh, în Scoţia, invitat la cel mai mare festival de teatru din lume. Acolo se jucau, în fiecare zi, 1.200 de spectacole, am văzut companii din toată lumea, iar din România, era una singură, Teatrul de Comedie din Bucureşti. Îmi doresc să mergem, în 2009, la acel festival, care este, pe lîngă cel de la Avignon, cea mai mare piaţă de spectacole din Europa.

Rep.: Pentru că dvs. sînteţi regizor, veţi monta şi pe scena constănţeană?

S.M.: Sigur că voi monta, dar nu pentru asta am venit aici, nu acesta este scopul meu direct, ci acela de a crea o trupă competitivă, actorii să fie oameni deschişi, să vadă cum pot deveni celebri. De asemenea, vor veni să lucreze, la Constanţa, regizori importanţi, cum ar fi Cătălina Buzoianu, Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunză şi Radu Afrim.

Rep.: În ceea ce priveşte repertoriul teatral, ce piese veţi aborda?

S.M.: În primul rînd, vreau să facem spectacole care să aducă publicul la teatru. În România, în ultimii ani, se crede că teatrul înseamnă dramă cumplită, sînge vărsat. Cred că oamenii au uitat să vadă pe scenă actorii frumoşi şi talentaţi, bărbaţi frumoşi, actriţe frumoase, tinere, plini de optimism. Vreau să aduc spectacole de calitate, dar care să destindă, să îi facă pe oameni să rîdă din nou, pentru că sîntem un popor destul de amărît şi cred că, din cînd în cînd, e bine să mai mergem şi la teatru. Iar pentru tineri, am nişte proiecte speciale, chiar ne gîndim să găsim un spaţiu alternativ de jucat în Constanţa, o sală studio, un spaţiu neconvenţional, pentru a face spectacole cu un alt tip de limbaj, doar pentru tineri, piese scrise în 2000, cu problemele tinerilor din ziua de azi.