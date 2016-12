Tecău și Rojer merg la Turneul Campionilor

Constănțeanul Horia Tecău și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, sunt ca și calificați la Turneul Campionilor, care va avea loc la Londra, după ce au acces în sferturile probei de dublu de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Cei doi ce au trecut în optimi de cuplul american format din Eric Butorac și Scott Lipsky, cu scorul de 7-6 (7/3), 7-5, după o oră și 26 de minute de joc. „Știam că va fi un meci greu. Adversarii noştri servesc foarte bine şi ştiam că nu vom avea multe şanse pe retur. Trebuia să ne concentrăm mai mult pe serviciile noastre şi să ne ţinem serviciul destul de ușor, cum am reuşit să facem. Puţinele şanse pe care le-am avut pe retur de a face break nu le-am fructificat până la 6-5 în al doilea set, când am reuşit să închidem meciul şi să nu mai jucăm încă un tiebreak”, a spus sportivul în vârstă de 30 de ani. Tecău și Rojer au jucat aseară, pentru un loc în semifinale, împotriva dublului alcătuit din francezii Pierre-Hugues Herbert şi Nicolas Mahut, favoriți nr. 12.

Tot în sferturile probei de dublu s-a calificat perechea româno-indiană Florin Mergea și Rohan Bopanna, cap de serie nr. 6, care a trecut în optimi de favoriții nr. 9, Daniel Nestor (Canada) și Edouard Roger-Vasselin (Franţa), cu scorul de 6-7 (4/7), 6-4, 6-3, după două ore şi un minut. În faza următoare, cei doi vor întâlni perechea formată din Dominic Inglot (Marea Britanie) şi Robert Lindstedt (Suedia). În cazul în care perechile din care fac parte cei doi români vor învinge, Tecău și Mergea vor fi adversari pentru a doua oară într-o semifinală de Grand Slam, după cea de la Wimbledon. Calificarea în sferturi la dublu este recompensată cu 67.675 de dolari.