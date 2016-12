Tecău își păstrează locul 7 ATP la dublu

După ce a ajuns săptămâna trecută în semifinalele probei de dublu a turneului de la Halle (Germania), alături de olandezul Jean-Julien Rojer, tenismenul constănțean Horia Tecău se menține pe locul 7 în clasamentul ATP de dublu, dat publicităţii ieri, cu 5.310 puncte. În plus, perechea româno-olandeză și-a păstrat și locul 4 în clasamentul celor mai bune echipe din acest an, cu 3.050p, și se numără printre favoritele la calificarea la Turneul Campionilor de la Londra. Și Florin Mergea, care a jucat finala turneului de la Halle, alături de indianul Rohan Bopanna, se menţine pe locul 15, cu 4.150p. Dublul româno-indian și-a păstrat locul 8 în clasamentul celor mai bune echipe din acest an, cu 2.015p, și speră să prindă un loc la Turneul Campionilor.

La simplu, Marius Copil a coborât trei poziţii şi se află pe locul 186, cu 274p, Victor Hănescu a coborât patru poziții, pe 194, cu 254p, iar Adrian Ungur a înregistrat o coborâre de şapte poziţii şi se află pe locul 196, cu 252p. Primele trei locuri în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 13.845p, 2. Roger Federer (Elveţia) 9.665p, 3. Andy Murray (Marea Britanie) 7.450p.