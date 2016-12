Tecău, în semifinale la Australian Open

După ce a devenit primul român calificat într-o finală de turneu de Grand Slam după o pauză de peste trei decenii, jucând ultimul act la Wimbledon, în sezonul trecut, Horia Tecău continuă să facă istorie. Constănţeanul în vârstă de 26 de ani are şansa de a repeta performanţa reuşită de Virgina Ruzici şi Ion Ţiriac, în 1979, când cei doi au ajuns până în finala probei de dublu mixt de la Roland Garros. Lovit de ghinion în proba de dublu masculin, unde a fost cap de serie nr. 11, dar a ieşit încă din primul tur din cauza accidentării partenerului său, suedezul Robert Lindstedt, Tecău şi-a lua revanşa în proba de dublu mixt de la Australian Open, unde s-a calificat până în semifinale, alături de americanca Bethanie Mattek-Sands. Cei doi au acces ieri în penultimul act, după ce au trecut de cuplul australian format din Sally Peers şi Carsten Ball, cu 7-5, 6-4, performanţă răsplătită de organizatori cu un cec în valoare totală de 26.000 de euro. „Diferenţa dintre dublu masculin şi dublu mixt nu este prea mare, ba chiar sunt multe lucruri asemănătoare. Până la urmă, tot dublu este, chiar dacă încă nu mi-am dat seama cum ar trebuit jucat la mixt şi totul a curs de la sine. Cu Bethanie Mattek-Sands mă ştiu încă de pe vremea junioratului, pentru că suntem de aceeaşi vârstă, dar nu am mai jucat împreună. Fiecare ne căutam partener, aşa că am decis să ne încercăm norocul împreună. Şi a ieşit bine! Nici nu mă gândeam că vom ajunge în semifinale, mai ales că palmaresul meu la mixt înainte de acest turneu era de o victorie şi trei înfrângeri. M-a ambiţionat însă abandonul de la simplu masculin. Am avut o perioadă de pregătire foarte bună în SUA, am început sezonul jucând foarte bine la Brisbane, însă a venit accidentarea lui Robert în semifinale şi abandonul din ultimul act al turneului. Apoi ne-am retras de la turneul de la Auckland, dar în primul tur aici, la Melbourne, Robert s-a accidentat şi mai rău. A suferit o ruptură musculară la gamba piciorului drept şi va face pauză între patru şi şase săptămâni. Este păcat, pentru că eram într-o formă bună, dar şi accidentările fac parte din sport şi trebuie să mergem înainte. Îmi voi căuta un alt partener cu care să joc până îşi revine Robert”, a explicat constănţeanul.

Mâine, Tecău şi partenera sa se vor duela pentru un loc în finală cu învingătorii partidei dintre perechea Yung-Jan Chan (Taiwan) / Paul Hanley (Australia) şi cuplul Chia-Jung Chuang (Taiwan) / Dick Norman (Belgia), programată azi, iar un succes i-ar aduce lui Tecău a doua finală din carieră. „Sincer, nici nu am realizat acest lucru. Pur şi simplu sunt bucuros că am ajuns până aici şi am jucat pe arena principală, Rod Laver. Am jucat un tenis frumos împreună cu Bethanie, a fost distractiv să câştigăm aceste meciuri şi ne-am dat ocazia să mai jucăm unul vineri, în semifinale”, a completat Tecău.