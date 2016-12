Tecău, învingător la Auckland

Tenismenul constănţean Horia Tecău (nr. 46 ATP) a cîştigat, sâmbătă, primul turneu major din cariera sa, impunându-se alături de cvasinecunoscutul Marcus Daniell (nr. 670 ATP) în proba de dublu a competiţiei de la Auckland, dotată cu premii în valoare totală de 355.500 de dolari. În ultimul act al întrecerii, Tecău şi Daniell, beneficiarii unui wild-card acordat de organizatori, au trecut de cuplul brazilian format din Marcelo Melo şi Bruno Soares, cu 6-4, 7-5. Pentru această performanţă, Tecău şi Daniell au fost recompensaţi cu un premiu în valoare de 19.500 de dolari şi au obţinut 250 de puncte ATP. În urma acestui succes, Tecău va urca încă zece locuri în clasamentul mondial. „Primul meu gând a fost acela de a fi foarte fericit că pot juca, că am o şansă. Apoi am picat cu celălalt cuplu care a primit wild-card chiar în primul tur, şi m-am gândit că este bine pentru noi că vom avea o primă rundă uşoară. Mă antrenasem cu Marcus şi am văzut că are un joc foarte bun. Pentru că am jucat alături de un localnic, m-am simţit şi eu ca acasă. Eram pe terenul central şi tot publicul ne susţinea şi ne aplauda. Nu mi-a trecut prin cap că vom fi în stare să câştigăm. Am gândit însă pozitiv, am sperat că vom putea juca bine şi că vom fi greu de învins”, a spus constănţeanul, care va împlini mâine 25 de ani. „Tecău este un tip grozav şi are o prezenţă formidabilă pe teren. Este uşor să fii partenerul lui, deoarece acoperă foarte bine jumătatea sa de teren”, a adăugat Daniell. Începând de ieri, Tecău s-a mutat la Melbourne, unde va participa în proba de dublu a primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, alături de argentinianul Lucas Arnold Ker (nr. 62 ATP).