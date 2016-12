Tecău, învins din nou în finală la Wimbledon

Calificat pentru a doua oară consecutiv în finala probei de dublu de la Wimbledon, constănţeanul Horia Tecău nu a avut şansa de a-şi îndeplini visul, cucerirea primului turneu de Grand Slam din cariera sa. Alături de coechipierul său, suedezul Robert Lindstedt, tenismanul în vârstă de 26 de ani a cedat sâmbătă în ultimul act al competiţiei în faţa principalilor favoriţi, gemenii americani Bob şi Mike Bryan, după trei seturi echilibrate, 3-6, 4-6, 6-7 (2/7). În ciuda eşecului, Tecău şi Lindstedt s-au ales cu câte 1.200 de puncte ATP şi vor împărţi un cec în valoare de 125.000 de lire sterline.

Ieri, constănţeanul a părăsit Londra, îndreptându-se spre ţară, unde va petrece câteva zile de vacanţă, alături de familie. „Anul acesta nu a mai fost o surpriză prezenţa noastră în finală. Ştiam că este posibil şi ne doream să câştigăm un meci mai mult decât anul trecut. Au fost două săptămâni fantastice pe iarba de la Wimbledon, care ne place atât de mult, cu cele mai bune echipe de dublu din lume şi unde trebuie să joci constant la un nivel înalt. Există o undă de regret că nu am cucerit primul titlu de Mare Şlem din carieră, dar suntem fericiţi că am jucat din nou cu trofeul pe masă, pe arena centrală, şi că ne-am apărat punctele cucerite anul trecut. În plus, suntem mulţumiţi şi de jocul practicat, care este peste nivelul celui de anul trecut, ceea ce ne dă multă încredere pentru viitor. În finală, am jucat împotriva unei perechi care pune multă presiune pe adversar şi finalizează cu multă uşurinţă. Practic, orice retur mai puţin precis fraţii Bryan îl transformau în punct câştigat la fileu. Singurul regret este că nu am reuşit să fim de la egal la egal în startul partidei şi am fost mereu cu un pas în urmă. În afară de două servicii, care s-au transformat în break-uri, cred că am jucam mai bine decât am făct-o în semifinale”, a povestit Tecău, care a caracterizat şi parcursul avut de-a lungul întrecerii: „În turul secund am întâlnit o echipă foarte experimentată, cu francezii Julien Benneteau şi Nicolas Mahut, care au în palmares câteva semifinale de Mare Şlem şi s-au hotărât să joace din nou împreună după o perioadă mai lungă. Am fost foarte mulţumiţi că am învins, apoi am dat piept în optimi cu argentinienii Juan Ignacio Chela şi Eduardo Schwank, pe care-i ştiam bine din semifinala de anul trecut, dar şi din meciul de Cupa Davis. Ultimul este un jucător de top la dublu şi ne-am cam temut. Au fost trei seturi dificile, câştigate de fiecare dată la tie-break. A venit maratonul din sferturi, cu Arnaud Clement şi Lukas Dlouhy. Am mai jucat însă meciuri lungi, de cinci seturi la Wimbledon, când făceam pereche cu Andrei Pavel, iar experienţa m-a ajutat să am răbdare şi să aştept şansa de a încheia partida. Şi nu am ratat-o. Cred că cel mai uşor meci al turneului l-am avut în semifinale”.

LA UN PAS DE TOP 10. Punctele obţinute la Wimbledon, l-au adus pe Horia Tecău aproape de două recorduri: cel mai bine clasat tenisman român din istorie în clasamentul ATP de dublu şi primul român prezent la Turneul Campionilor la dublu. „Nu ştiu dacă voi intra în primii zece din lume, dar contează enorm că ne-am apărat cele 1.200 de puncte cucerite anul trecut. Dacă am fi pierdut din primele tururi am fi căzut mult în clasament şi nu am mai fi fost printre principalii favoriţi la turneele americane. În privinţa calificării la Turneul Campionilor, este încă devreme să vorbim. Mai sunt destule turnee, dar acesta a fost obiectivul stabilit încă de la începutul anului. În privinţa banilor, nu mă uit prea mult la premii, chiar dacă este un capitol important. În acest moment mă gândesc să câştig cât mai multe titluri şi turnee de Mare Şlem, iar banii vor veni”, a explicat Horia, care va rămâne câteva zile la Constanţa, urmând ca la finalul săptămânii să plece în Suedia, la turneul de la Bastadt.