Tecău joacă sâmbătă finala de dublu la Wimbledon

Constănţeanul Horia Tecău are şansa de a deveni primul tenisman român care câştigă un turneu de Grand Slam după mai mult de trei decenii. Alături de suedezul Robert Lindstedt, jucătorul în vârstă de 25 de ani va disputa ultimul act al probei de dublu de la Wimbledon, urmând să dea piept sâmbătă, în jurul orei 18.00, cu dublul format din Jurgen Melzer (Austria) şi Philipp Petzschner (Germania). Favoriţi nr. 16, Tecău şi colegul său sunt cotaţi cu prima şansă în partida de sâmbătă, dar românul a fost prudent în declaraţii. „Sunt foarte fericit şi entuziasmat în aşteptarea finalei. Am visat de mic să câştig turneul de la Wimbledon, dar, realistic vorbind, nu m-am gândit la acest lucru înainte de debutul turneului. După victoria din Olanda, unde am învins pe iarbă câteva echipe importante, am sperat că ne va merge bine şi la Londra. Dar nu ne-am gândit niciun moment că vom păşi în finală. Este cel mai important meci din viaţa mea”, a spus Tecău, care şi-a caracterizat parcursul din competiţia londoneză: „Am servit foarte bine şi s-a văzut acest lucru pe tot parcursul turneului de la Wimbledon. În afară de meciul cu Bhupathi şi Mîrnîi, când am avut vreo două game-uri mai delicate, nu le-am dat şanse adversarilor de a câştiga pe serviciul meu. De altfel, pe iarbă, serviciul şi returul sunt decisive. Relaţia mea cu Robert s-a schimbat mult, în bine, în ultima vreme. Am început să ne cunoaştem, să ştim cum să ne încurajăm, cum să ne facem jocul şi cum să ne plasăm loviturile decisive”. Constănţeanul speră să dea lovitura şi să câştige proba de dublu la seniori, după ce a făcut acest lucru în două rânduri la juniori, în 2002 şi 2003. „Dacă ne luăm după calculele hârtiei şi după cine era favorit, ar fi trebuit să pierdem încă din turul al treilea. Vom avea un meci greu în finală, mai ales că vom întâlni un stângaci şi un dreptaci. Dacă vom juca aşa cum am făcut-o până acum, avem o şansă la trofeu. Mă bucur că i-am făcut mândri pe români şi sper să se uite la finală, să fie alături de mine şi să-mi transmită energii pozitive. Eu voi încerca să-i fac, încă o dată, mândri”, a adăugat Tecău.