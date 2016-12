Tecău, la al șaselea titlu ATP din acest an

Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, principala favorită, a câştigat, duminică, proba de dublu din cadrul turneului de la Shenzhen (China), dotat cu premii de 655.000 de dolari. Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer au învins, în finală, perechea australiană Sam Groth / Chris Guccione, scor 6-4, 7-6 (7/4), după o oră şi 26 de minute de joc. Pentru acest succes, Tecău și Rojer au primit un cec în valoare de 32.500 de dolari și 250 de puncte ATP. Sâmbătă, în semifinale, Tecău şi Rojer au învins, cu scorul de 3-6, 6-1, 10-5, într-o oră şi două minute, cuplul Santiago Giraldo / Michael Venus (Columbia / Noua Zeelandă). Horia Tecău a declarat duminică, după ce a câştigat împreună cu Jean-Julien Rojer proba de dublu de la Shenzhen, conform atpworldtour.com, că se bucură că el şi partenerul său s-au impus în două seturi în finala cu Sam Groth şi Chris Guccione, deoarece un super tie-break ar fi fost periculos: „Am câştigat titlul, ceea ce este întotdeauna plăcut. Pentru noi este al şaselea. Este un mod bun de a începe parcursul asiatic. A fost foarte cald, cum a fost şi în alte turnee la care am jucat în Asia. Este un semn bun faptul că am terminat astfel această săptămână. A fost o finală disputată. Jucam împotriva a doi tenismeni care servesc bine. A trebuit să fim atenţi la felul în care serveam noi şi să încercăm să profităm de şansele pe care le aveam. Am făcut acest lucru în primul set. În al doilea set i-am cam lăsat pe adversarii noştri să revină în joc, astfel că ne bucurăm că am reuşit să câştigăm setul secund în tie-break. Un super tie-break ar fi fost periculos”.

Tecău și Rojer au câștigat al șaselea lor titlu ATP împreună, toate în acest an: la Zagreb, Casablanca, București, 's-Hertogenbosch, Washington și Shenzhen. Cei doi au pierdut o singură finală, la Rotterdam. Tecău și Rojer ocupă locul 8 în clasamentul pe perechi în 2014, “Race to London”, cu șanse considerabile de a se califica la Turneul Campionilor. Tecău are în total 22 de turnee ATP câștigate la dublu masculin: șase alături de Rojer - anul acesta, trei cu Max Mirnîi (București, 's-Hertogenbosch, Beijing) - în 2013, zece alături de Robert Lindstedt (București, 's-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati - în 2012, Bastad, Casablanca - în 2011, New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch și Casablanca - în 2010). Constănțeanul s-a mai impus în 2011, alături de Victor Hănescu, la Acapulco, iar împreună cu belgianul Dick Norman - la Zagreb, pentru ca în 2010, alături de Marcus Daniell, să câștige turneul de la Auckland. De asemenea, împreună cu Bethanie Mattek-Sands, Tecău a câștigat, în 2012, și proba de dublu mixt la Australian Open. În cariera sa, Tecău a mai disputat alte 14 finale. Tecău și Rojer participă în această săptămână la turneul de la Beijing, dotat cu premii totale în valoare de 2.500.470 dolari, în runda inaugurală urmând să înfrunte cuplul spaniol David Marrero / Fernando Verdasco (cap de serie nr. 3). Ibericii s-au impus în meciul direct din optimile de finală de la US Open, cu 6-3, 6-2.