Tecău lipsește încă două săptămâni de pe teren

Prezent la duminică, la Stejarii Country Club din București, alături de Florin Mergea și Andreea Mitu, la evenimentul intitulat „Play Tennis with your Idols”, în cadrul căruia a făcut schimb de mingi cu aproximativ 100 de copii, tenismanul constănțean Horia Tecău, locul 9 ATP la dublu, a dezvăluit că încă se resimte după accidentarea suferită în urmă cu două săptămâni. „Am fost accidentat, iar vineri a fost prima zi de antrenament. Am testat puțin piciorul, dar încă nu sunt pregătit să revin în competiții. Probabil că recuperarea va mai dura o săptămână sau două. Aș fi vrut să fie un pic mai bine piciorul, pentru că peste o săptămână aș fi vrut să plec la Beijing, dar acum nu mai pot. Trebuie să mai fac niște investigații, pentru că nu vreau să joc dacă nu sunt 100 la sută refăcut. E o inflamație la metatarsianul patru, la piciorul drept. Am pățit-o cu o zi înainte de US Open, probabil a fost o suprasolicitare, am jucat multe săptămâni la rând pe hard și am tot tras de mine până când am simțit durerea. Am continuat să joc, pentru că era US Open, iar apoi s-a agravat accidentarea”, a explicat Tecău, adăugând că absența din circuitul ATP nu îl îngrijorează atât de tare în perspectiva calificării la Turneul Campionilor de la Londra, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer: „Planul nostru era să jucăm la Beijing, Shanghai, Viena, Paris și Turneul Campionilor. Diferența este mică între locul 7 și 9, deci o putem recupera cu un singur turneu bun, nu e panică pentru noi, dar pentru mine e prioritar să mă refac fizic ca să pot să evoluez la capacitate maximă”.

Întrebat dacă se gândește să facă pereche și în circuitul ATP cu Florin Mergea, cel alături de care a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, Tecău a răspuns: „M-am mai gândit, mereu mă gândesc la această posibilitate, Dar în momentul de față voi continua cu Jules. Vrem să mergem la Turneul Campionilor din nou și să ne apărăm titlul. Ce se va întâmpla în viitor nu știu, momentan lucrez la parteneriatul cu Jules”.

