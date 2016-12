Tecău, primul contact cu Turneul Campionilor

Calificat în premieră la Turneul Campionilor, tenismanul Horia Tecău a luat ieri pulsul uriaşei “The O2 Arena”, sala cu 23.000 de locuri din Londra care va găzdui gala laureţilor actualului sezon ATP, antrenându-se alături de partenerul său, suedezul Robert Lindstedt. În ciuda tragerii la sorţi nefavorabile, constănţeanul visează la o calificare în semifinale, care să-i aducă un loc în Top 10 al clasamentului de dublu la finalul acestui an.

„Am emoţii, mai ales că este prima participare la Turneul Campionilor. În ultimii doi ani am jucat însă meciuri extrem de importante, sub o presiune enormă, am acumulat multă experienţă şi sper să le depăşesc. Trebuie să mă concentrez, pentru că nu am nimic de pierdut. Nu există meciuri uşoare la acest nivel, ca să câştigi trebuie să-i învingi pe cei mai buni din lume. Totul este posibil, nici măcar fraţii Bryan nu sunt de nebătut. Cu atât mai mult, să treci de liderii mondiali chiar la Turneul Campionilor ar reprezenta o experienţă fantastică, care ne-ar da şi mai multă încredere. Îi cunosc foarte bine, pentru că i-am întâlnit de patru ori. În afară de finala din acest sezon, de la Wimbledon, am mai jucat împotriva lor în urmă cu doi ani, la Roland Garros şi US Open, când făceam pereche cu Andrei Pavel, dar şi în Cupa Davis. Cu Melzer şi Petzschner am jucat o singură dată în această formulă, anul trecut, în finala de la Wimbledon şi avem de luat o revanşă. Pe Paes şi Bhupathi nu i-a întâlnit niciodată într-un meci oficial, dar îi ştim foarte bine, pentru că ne-am antrenat de multe ori împreună”, a spus Tecău. Sportivul care va împlini 27 de ani în luna ianuarie şi-a păstrat optimismul, chiar dacă vine după trei înfrângeri consecutive. „Nu ne-a dat peste cap vestea calificării la Turneul Campionilor. Poate că ne-am relaxat un pic pentru că nu am mai jucat sub presiunea acumulării punctelor. Au fost însă turnee mari, cu adversari dificili şi s-a jucat mai tot timpul pe muchie de cuţit. La Paris, am avut un set avantaj şi 3-1 în setul secund şi nu ar fi trebuit să pierdut acel meci. Ne-am pregătit tot timpul cu gândul la Turneul Campionilor, dar şi cu dorinţa de a obţine rezultate care să ne aducă în primii zece la finalul sezonului, atât pe mine cât şi pe Robert, pentru a intra cu un moral ridicat în următorul an. Nu ne-a ieşit aşa cum am vrut, astfel că trebuie să mergem măcar în semifinale la Londra pentru a încheia în Top 10”, a explicat constănţeanul.

LONDRA, ORAŞUL-TALISMAN. Speranţele lui Tecău se leagă şi de faptul că a cunoscut cele mai mari succese din carieră la Londra, unde a cucerit două titluri de campion în întrecerea juniorilor la Wimbledon şi a jucat finala la dublu pe iarba londoneză în ultimii doi ani, la nivel de seniori. „Mă bucur că mă întorc la Londra, este un oraş special. De fiecare dată îmi vin în minte finalele jucate la Wimbledon, şi la juniori, şi la seniori. Mi-am făcut mulţi prieteni, lumea mă cunoaşte şi mă simt extraordinar. Sper să joc aşa cum am făcut-o pe iarba de la Wimbledon”, a mărturisit constănţeanul, care s-a arătat onorat de laudele venite din partea fostului număr 1 mondial, elveţianul Roger Federer: „O laudă venită de la un jucător de asemenea nivel nu poate decât să mă onoreze. Sunt bucuros, mai ales că ne cunoaştem şi a urmărit tot timpul evoluţia mea şi a lui Robert. Federer este alt gen de jucător, implicat în tot ceea ce se întâmplă în circuit, nu doar la turnee. Se interesează de jucătorii tineri, de situaţia fiecăruia în ţările de origine, ştie tot despre colegii din circuit”.