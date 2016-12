Tecău și Mergea au câștigat trofeul la București

Perechea formată din tenismanul constănțean Horia Tecău și Florin Mergea, principalii favoriți ai probei de dublu din cadrul turneului „BRD Năstase Țiriac Trophy”, dotat cu premii în valoare totală de 463.520 euro, a câștigat trofeul ultimei ediții găzduite de Arenele BNR din București. După ce s-au impus, duminică, în primul set al finalei, cu 7-5, românii au trebuit să aștepte 24 de ore pentru a-și adjudeca victoria, partida întrerupându-se din cauza ploii. Luni, Tecău și Mergea au continuat în același ritm și s-au impus, cu 6-4, în setul secund, în fața cuplului alcătuit din Chris Guccione (Australia) și Andre Sa (Brazilia). Campioni la Wimbledon, la juniori, Tecău și Mergea au jucat împreună pentru prima oară după multă vreme la un turneu din circuitul ATP și au obținut astfel primul trofeu în această formulă. Învingătorii au fost răsplătiți cu 25.070 euro și 250 de puncte ATP, iar învinșii au fost recompensați cu 13.170 euro și 150 de puncte ATP. Din păcate, de anul viitor, turneul de la București se va muta în Spania, la Marbella.

„UN VIS ÎMPLINIT!”

Extrem de emoționat. Tecău a mărturisit că această victorie reprezintă împlinirea unui vis din copilărie, când el și Mergea făceau pereche în competițiile de juniori. „Este o experiență pe care ne-am dorit-o de foarte mult timp, pentru că este un turneu special pentru noi. Am primit wild card-uri când eram copii ca să putem juca la acest turneu. Este un vis împlinit și s-a întâmplat la această ediție, care este una specială. În privința finalei, a fost o situație mai incomodă, pentru care nu suntem obișnuiți, dar am făcut totul pentru a fi pregătiți să jucăm în orice moment. De două zile suntem pregătiți să jucăm în fiecare oră. A plouat mult și luni m-am trezit la 6 dimineața ca să fiu apt de joc. Mă bucur că am avut totuși parte de o portiță de vreme bună ca să putem termina meciul început duminică”, a explicat constănțeanul, care a ajuns la 28 de trofee cucerite în carieră în proba de dublu. În plus, Tecău deține un record insolit la București, câștigând turneul de patru ori, cu patru parteneri diferiți: în 2012, alături de suedezul Robert Lindstedt, în 2013, alături de belarusul Max Mirnîi, în 2014, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, și, la actuala ediție, alături de Florin Mergea, după ce anul trecut nu a participat.

La simplu, trofeul a fost adjudecat de spaniolul Fernando Verdasco, locul 86 ATP, care s-a impus în ultimul act în duelul cu francezul Lucas Pouille, locul 72 ATP, cu scorul de 6-3, 6-2. Pentru acest succes, Verdasco a primit 82.450 euro și 250 de puncte ATP, în timp ce Pouille a fost recompensat cu 43.430 euro și 150 de puncte ATP.

