Tecău şi Mergea, cu gândul la o medalie olimpică

Calificați în semifinalele turneului de dublu masculin din cadrul întrecerilor de tenis de câmp de la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, Horia Tecău şi Florin Mergea speră să aducă prima medalie de aur a României la actuala ediție a JO.

„Jucăm cu medaliile pe masă. Încă de anul trecut am spus că obiectivul nostru este câștigarea medaliei de aur la Rio. Nu mai trebuie să ne punem nicio presiune în plus. Acum ne vom recupera, pregătim meciul foarte bine și încercăm să executăm fiecare punct ca să câștigăm următorul meci, pentru că el este cel mai important”, a spus Tecău.

Tecău și Mergea au câștigat, în noaptea de marți spre miercuri, în sferturile de finală, confruntarea cu brazilienii Marcelo Melo și Bruno Soares, cap de serie nr. 3, scor 6-4, 5-7, 6-2, după un ultim set jucat excelent în fața fanilor brazilieni care au încercat să-și poarte favoriții spre victorie.

„Pentru noi înseamnă mult că am câștigat acest meci, mai ales în aceste condiții. În setul al treilea ne-am montat repede. Am luat o pauză acolo, am respirat puțin și am trecut peste acel final de set nefericit. Ne-am montat, știam că dacă vom continua la fel și ne vom ține serviciile vor veni și șanse de retur. Ne montăm unul pe celălalt, nu ne lăsăm nicio secundă, niciun punct să cădem, să ne pierdem concentrarea. Și asta ne ajută să câștigăm meciurile. A contat cu atât mai mult, pentru că aveam de partea cealaltă un public gălăgios și a trebuit să fim mai conectați unul la celălalt”, a declarat Tecău, la zona mixtă, după meciul din sferturi.

În semifinale, Tecău şi Mergea, favoriții nr. 5, vor înfrunta miercuri, de la ora 20.00 (în direct la TVR 1), perechea americană Jack Sock / Steve Johnson, care a trecut în sferturi de spaniolii Roberto Bautista-Agut și David Ferrer, favoriții nr. 8, cu scorul de 6-4, 6-2.

„Sunt doi jucători foarte buni, pe care normal că-i cunoaștem din circuit, dar important este exact ce am făcut și până acum, să ne concentrăm la ce trebuie să facem noi, bineînțeles și în funcție de ei. Tactica este importantă și să jucăm fiecare punct. Ne dorim foarte mult să câștigăm. Suntem un pic obosiți, acum urmează recuperarea. Nu pot să zic că voi fi obosit, nu am voie să fiu. Vom fi sută la sută apți la ora meciului”, a spus Florin Mergea.

Tot miercuri seară, de la ora 21.30, este programată și cealaltă semifinală, în care spaniolii Marc Lopez și Rafael Nadal îi vor înfrunta pe canadienii Daniel Nestor și Vasek Pospisil. Finala turneului masculin de dublu este programată vineri.

Citește și:

Tecău şi Mergea, în semifinale la Rio