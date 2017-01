Tecău şi Mergea vor să refacă “dublul de vis” de la Wimbledon

Turneul challenger ATP de la Mamaia, dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari, s-a încheiat fără vreo victorie românească, chiar dacă ţara noastră a avut reprezentanţi în ambele finale. Dacă la simplu Adrian Ungur a pierdut în faţa lui Konstantin Economidis la capătul unei partide dominate clar de tenismanul grec, la dublu Horia Tecău şi Florin Mergea au fost aproape să dea lovitura. Cei doi au pierdut la mare luptă setul de debut, 6-7, 1-7 în tie-break, şi nu au mai putut reveni, cedînd cu 1-6 în al doilea set al confruntării cu perechea formată din Konstantinos Economidis (Grecia) - Jean-Julien Rojer (Antilele Olandeze). “Dacă reuşeam să luăm primul set, rezultatul ar fi fost cu totul altul. Din păcate am cedat pe final şi acesta a fost momentul psihologic al disputei. Oricum, faptul că am ajuns în ultimul act al turneului ne mulţumeşte. Ne aşteptam să facem o figură frumoasă pentru că ne ştiam adversari şi am crezut tot timpul că putem învinge”, a explicat constănţeanul Horia Tecău. Rezultatul este cu atît mai meritoriu, cu cît cei doi nu mai jucaseră împreună din luna septembrie a anului trecut, cînd au participat la un challenger cu premii în valoare de 25.000 de dolari la Manta, în Ecuador. “Ne-am înţeles bine pe teren, de parcă nici nu făcusem o pauză atît de lungă. Fiecare dintre noi şi-a dezvoltat jocul în ultimul timp la simplu, iar acest lucru ne-a ajutat să progresăm şi la dublu. Din păcate, nu ştiu cînd vom mai apuca să jucăm împreună. În această săptămînă, eu voi participa la un turneu la Focşani, iar Florin a plecat deja în Franţa. Apoi mă voi întoarce în SUA, unde sînt înscris la cîteva turnee. Peste cîteva săptămîni va veni şi Florin în SUA, dar depinde dacă voi reuşi să intru pe tabloul principal al întrecerilor la care participă şi el. În acest caz, vom avea din nou ocazia să jucăm la dublu. Oricum, prima opţiune pentru amîndoi este proba de simplu”, a explicat Tecău. Ca şi jucătorul constănţean, Mergea îşi doreşte să refacă dublul care a cucerit de două ori consecutive titlul la Wimbledon, în întrecerea rezervată juniorilor. “Am mai făcut dublu şi cu alţi jucători şi nu am avut acelaşi succes. În funcţie de programul fiecăruia, vom încerca să jucăm mai des în această formulă”, s-a confesat coechipierul lui Tecău.

Dublu pentru Cupa Davis

Finala de la Mamaia le dă speranţe celor doi că vor alcătui, din nou, echipa de dublu pentru România, în Cupa Davis, pentru meciul cu echipa Coreei de Sud, din luna septembrie. “Şi eu şi Florin sîntem conştienţi că singura şansa să prindem un loc în echipa României în acest moment este la dublu. Mi s-a spus să-mi fac programul în funcţie de meciul din Cupa Davis. De aceea, voi veni acasă să particip la turneul de la Braşov şi la Romanian Tenis Open. Ţinînd cont că vom juca acasă, probabil că vor fi convcaţi mai mulţi jucători şi se va alege în funcţie de forma de moment”, a declarat Horia Tecău. Singura partidă disputată de Tecău şi Mergea în Cupa Davis a fost dramaticul duel din Ecuador, cînd au adus un punct decisiv pentru echipa României.