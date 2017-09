Tecău și Rojer s-au calificat pentru Turneul Campionilor

Tenismenii Horia Tecău și Jean-Julien Rojer vor reveni în Top 10 ATP, începând de luni, după ce au câștigat proba masculină de dublu de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem din 2017. Acest succes le-a asigurat și calificarea la Turneul Campionilor, unde vor participa cele mai bune opt echipe de dublu ale anului.

Eliminați anul trecut în optimi la Flushing Meadows, Tecău și Rojer, foști lideri mondiali ai probei, au acumulat în acest an câte 1.820 de puncte, care îi vor propulsa de pe locurile 27 și 28 pe pozițiile 10 și, respectiv, 9 în ierarhia ATP de dublu. În clasamentul Race to London, care ține cont doar de rezultatele din acest an, românul și olandezul vor urca de pe locul 8 pe locul 3, cu 4.575 de puncte. În acest moment, limita de participare la Turneul Campionilor este de 3.755 de puncte, șase echipe fiind deasupra „liniei”.

Au mai obţinut calificarea la finala sezonului Lukasz Kubot - Marcelo Melo (Polonia - Brazilia), Henri Kontinen - John Peers (Finlanda - Australia), Bob Bryan - Mike Bryan (SUA), Nicolas Mahut - Pierre Hugues Herbert (Franța) și Bruno Soares - Jamie Murray (Brazilia - Marea Britanie).

Pentru Tecău, aceasta va fi a cincea participare la Turneul Campionilor și a treia cu Jean-Julien Rojer (celelalte le-a realizat cu suedezul Robert Lindstedt). Ei au câștigat ediția 2015 a prestigiosului turneu găzduit de O2 Arena din Londra, însă anul trecut nu au obținut calificarea. În 2017, turneul va avea loc între 12 și 19 noiembrie.

AL DOILEA TITLU DE MARE ȘLEM DIN CARIERA TENISMANULUI CONSTĂNȚEAN

Reamintim că perechea româno-olandeză a câștigat vineri seară proba masculină de dublu din cadrul US Open după ce a învins cuplul spaniol Feliciano Lopez - Marc Lopez cu 6-4, 6-3. Tecău și Rojer, capi de serie numărul 12, s-au impus într-o oră și 25 de minute în finala desfășurată la arenele Flushing Meadows din New York. Ei și-au trecut astfel în palmares al doilea titlu de Mare Șlem, după cel de la Wimbledon, câștigat în 2015.

Ultimul român care a câștigat un titlu la US Open a fost Ilie Năstase, în 1975, alături de Jimmy Connors, după 6-4, 7-6 cu cuplul olandezo-american Tom Okker - Marty Riessen. Până acum, Tecău și Rojer aveau cel mai bun rezultat la New York sferturile de finală: Tecău în 2011 și 2015, iar Rojer în 2013 și 2015. Învingătorii au fost recompensați cu un cec de 675.000 și 2.000 de puncte ATP, învinșii primind 340.000 de dolari și 1.200 puncte. Pentru român a fost a 51-a finală de dublu din carieră. Tecău și Rojer au acum patru titluri în acest an, după cele de la Dubai, Geneva și Winston-Salem.

La câteva zeci de minute după această finală de dublu masculin câștigată, Horia Tecău a jucat și în semifinalele probei de dublu mixt, alături de jucătoarea americană CoCo Vandeweghe, însă învingătoare a ieșit perechea Martina Hingis (Elveția) - Jamie Murray (Marea Britanie), cu 6-4, 7-6 (8). Pentru evoluția lor, Tecău și Vandeweghe s-au ales cu 30.000 de dolari.

O CARIERĂ EXTRAORDINARĂ PENTRU HORIA TECĂU

Horia Tecău are 33 de titluri câștigate la dublu și 18 finale pierdute. A câștigat 16 titluri alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, București, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing și Valencia, în 2015 la Rotterdam și Wimbledon, plus Turneul Campionilor de la Londra, în 2016 la Madrid și în 2017 la Dubai, Geneva, Winston-Salem și New York), pierzând patru finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney și Nisa și în 2016 la Cincinnati

Constănțeanul mai are în palmares trei titluri cu Max Mirnîi (București, s-Hertogenbosch și Beijing, toate în 2013) și zece alături de Robert Lindstedt (2012 - București, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati; 2011 - Bastad, Casablanca; 2010 - New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch, Casablanca). Horia a mai câștigat în 2011 alături de Victor Hănescu (Acapulco) și belgianul Dick Norman (Zagreb), în 2010 alături de Marcus Daniell (Auckland), iar în 2016 alături de Florin Mergea, la București. Horia a ieșit învingător în 2012 și în proba de dublu mixt de la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands).

Horia Tecău a pierdut 18 finale la dublu: anul trecut la Jocurile Olimpice (alături de Florin Mergea), în 2016 la Cincinnati, în 2015 la Sydney și Nisa, în 2014 la Rotterdam, toate alături de Rojer, în 2013 la Sydney și Delray Beach, ambele alături de Max Mirnîi, în 2012 la Rotterdam, Madrid și Wimbledon, în 2011 la Beijing, Washington, Wimbledon, s-Hertogenbosch și Brisbane, în 2010 la Wimbledon, toate alături de Lindstedt, și în 2009 la Stuttgart (alături de Hănescu) și la Kitzbuehel (pereche cu Andrei Pavel). De asemenea, Tecău a fost învins în finala probei de dublu mixt de la Australian Open 2014, alături de Sania Mirza (India).