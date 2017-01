Techirghiol a rămas fără viceprimar

PSD se vede nevoit să găsească un nou viceprimar pentru oraşul Techirghiol, după ce actualul viceprimar, Răzvan Alberto, şi-a prezentat ieri demisia din funcţie. Răzvan Alberto a fost viceprimar şi în mandatul 2004-2008, reuşind să se achite de sarcinile de serviciu, dar şi de cele de partid. După alegerile din 2008, cînd Primăria Techirghiol a fost cîştigată de candidatul PNL Adrian Stan, Răzvan Alberto a fost din nou ales în funcţia de viceprimar. Am încercat să aflăm motivele pentru care Alberto a renunţat la funcţia de viceprimar, însă fără succes, reprezentantul PSD avînd telefonul închis. Potrivit primarului din Techirgiol, Adrian Stan, în demisia pe care a primit-o ieri dimineaţă sînt invocate motive personale. „Azi dimineaţă (nr. ieri), viceprimarul Răzvan Alberto a venit la mine în birou şi şi-a depus demisia. Am fost surprins, pentru că am avut o colaborare foarte bună. Din discuţiile pe care le-am avut cu el, am înţeles că a găsit un loc de muncă mult mai bine plătit în sistemul privat. El rămîne în continuare consilier local, urmînd ca, în prima şedinţă de Consiliu Local, să alegem un nou viceprimar, tot de la PSD“, a declarat Adrian Stan.