Techirghiol are din nou viceprimar

Doar o zi a fost liber portofoliul de viceprimar al oraşului Techirghiol, după ce social-democratul Răzvan Alberto Andrei şi-a prezentat, marţi, demisia din funcţie. Fostul viceprimar a ocupat această funcţie şi în mandatul 2004-2008. Marţi, primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, a declarat că a avut o relaţie foarte bună cu fostul viceprimar, precizînd că nu a înţeles motivele pentru care Răzvan Alberto Andrei a renunţat. „După ce şi-a depus demisia, am încercat să stau de vorbă cu el, ca să îmi spună motivele pentru care renunţă. Din ce am discutat, am înţeles că doreşte să revină în mediul privat, unde a primit un post mult mai bine plătit“, a spus Adrian Stan. La doar o zi după depunerea demisiei, consilierii locali de la Techirghiol s-au întrunit în şedinţă ordinară, unul din punctele de pe ordinea de zi fiind alegerea noului viceprimar. Potrivit primarului de la Techirghiol, în această funcţie a fost aleasă Adriana Şlincu, consilier local şi preşedinte al organizaţiei PSD de femei din Techirghiol. Adrian Stan crede că va avea o colaborare foarte bună cu noul viceprimar, care să susţină proiectele de dezvoltare a oraşului.