Techirghiol, promovat la Târgul de Turism al României

Primăria Oraşului Techirghiol implementează proiectul „Să redescoperim Techirghiolul” - Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, ce are mai multe componente. Primele două componente ale proiectului s-au desfăşurat anul trecut, “Festivalul de Umor” şi “Zilele oraşului”, urmând ca în acest an să se finalizeze proiectul, după desfăşurarea celorlalte două componente, “Târgul de Turism al României” şi simpozionul medical “Nămolul de Techirghiol”. În acest weekend, primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, a participat alături de angajaţi la Târgul de Turism al României pentru a putea promova cât mai eficient oraşul. “Prin acest proiect am dorit, în primul rând, să creştem contribuţia turismului la dezvoltarea durabilă a Regiunii de Sud-Est prin promovarea produselor turistice cu specific local şi a activităţilor de marketing turistic. Prezenţa noastră la Târgul de Turism al României a fost cu atât mai importantă cu cât am reuşit să le reamintim românilor de Sanatoriul Balnear de la Techirghiol. În ultimii ani, la nivelul oraşului au fost făcute mai multe investiţii tocmai în ideea creşterii atractivităţii turistice a oraşului”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că standul oraşului Techirghiol de la Târgul de Turism a fost vizitat de foarte mulţi români interesaţi de serviciile pe care le oferă în prezent Sanatoriul Balnear.