Techirghiol va avea grădină botanică

Turiştii care vor vizita litoralul Mării Negre vor avea o nouă posibilitate de petrecere a timpului liber începând cu anul 2015: un produs turistic transfrontalier româno-bulgar, construit în jurul viitoarei grădini botanice din oraşul Techirghiol şi al Grădinii Botanice Balcic, prin intermediul unui proiect realizat cu fonduri europene. „Proiectul „Arta grădinăritului transfrontalier la Marea Neagră”, coordonat de Consiliul Local Techirghiol, are o valoare de peste 1,5 milioane de euro şi vine să completeze seria proiectelor demarate de Primăria Techirghiol în vederea creşterii atractivităţii turistice a oraşului. Am terminat tot ceea ce a însemnat documentaţie, în perioada imediat următoare fiind în măsură să demarăm lucrările, mai ales că până la sfârşitul acestui an trebuie să fie totul gata”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Adrian Stan. Proiectul îşi propune să dezvolte turismul transfrontalier prin diversificarea atracţiilor naturale şi culturale din zonele Techirghiol, România, şi Balcic, Bulgaria. În acest sens, va fi amenajată Grădina Botanică Techirghiol, iar la Grădina Botanică Balcic vor fi executate lucrări de reabilitare. Prin implementarea acestui proiect, cei cinci parteneri ai proiectului - Consiliul Local Techirghiol, Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Grădina Botanică Balcic, Universitatea Sofia şi Primăria Balcic - doresc să ofere un nou produs turistic. Pe lângă înfiinţarea Grădinii Botanice şi reabilitarea celei de la Balcic, prin acest proiect va fi creat şi un punct de informare turistică Arka, la Balcic. Mai mult decât atât, la finalizarea lucrărilor se vor crea 16 noi locuri de muncă, zece la Techirghiol şi şase la Balcic.