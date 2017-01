„Technotronic”, pentru prima dată în concert la Constanţa

Emisiunea Magic Matinal, producţie a TV Neptun, în parteneriat cu Megalos Club din staţiunea Mamaia, îi va aduce la malul mării, în această seară, pe componenţii grupului belgian „Technotronic”, devenit celebru la finele anilor ’80 şi în anii ’90 cu hituri ca „Pump Up The Jam”, „Get Up! (Before The Night Is Over)”, „Spin That Wheel” şi „Rockin' Over The Beat”. Promotoare a muzicii electronice, house şi dance-pop, formaţia „Technotronic” se află pentru prima dată la Constanţa şi va putea fi urmărită într-un concert extraordinar de aproximativ o oră, la care sînt aşteptaţi în jur de 5.000 de spectatori.

Evenimentul din Club Megalos va fi prezentat de Adrian Sasu şi Irina Cuciureanu, îndrăgiţii moderatori ai emisiunii Magic Matinal, doi tineri plini de viaţă, care, de luni pînă vineri, între orele 8.30 şi 11.30, le fac dimineţile mai frumoase constănţenilor şi publicului estival. Energia celor doi prezentatori, care îşi încîntă telespectatorii cu o emisiune dinamică, din care nu lipsesc invitaţii surpriză, concursurile cu premii şi nici informaţiile utile, va fi transmisă, în această seară, tuturor iubitorilor muzicii house şi dance. Potrivit organizatorilor, preţul unui bilet de intrare la concertul susţinut de grupul „Technotronic” este de 15 lei.