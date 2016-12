Tehnici de supravieţuire în vreme de Videanu!

Aşa este, domnule Videanu, v-au blamat românii când le-aţi spus că se poate trăi cu 1.500 pe lună, nu contează unde, sat, oraş, dar ei nu ştiau ce spun, pe când dvs., un ales al Înaltului cârmaci, de asemenea înalt oficial, sigur ştiţi! Plecând de la această regulă general-valabilă şi acceptată că n-avem încotro, şi dacă mai şi stăm drept şi judecăm strâmb, aveţi dreptate. De ce le trebuie românilor atâţia bani să trăiască? Nu le trebuie, domnule Videanu! Orice strateg în ale supravieţuirii trebuie să ştie că lucrurile sunt simple, dar poporul le face complicate. Aşa stând lucrurile, simplu, de cei 1.500 de lei se cumpără lumânări (să nu vi se pară sumă mare, că alea originale costă 1,5 lei), care conţin seu şi ceară originală, direct de la albinuţe. Deci, iată un produs pe care buzunarele românilor şi-l permit (încă!) şi care are multiple întrebuinţări: dă lumină, căldură şi, în caz de nevoie, poate fi şi mâncat! Aşadar, vedeţi, măi români, că înaltul ales are dreptate? Se poate trăi lejer cu 1.500 de lei pe lună, ba chiar şi mai puţin, am îndrăzni să adăugăm. Că, dacă nu-ţi ajung lumânările până la următoarea chenzină, nu-i nicio problemă. Trebuie doar puţină organizare: îţi sortezi familia în funcţie de mărime, îi aliniezi în faţa ta şi-ţi sticleşti ochii în dinţii familiei care clănţăne. Dinţii, nu familia! În felul acesta, obţinem şi lumină, de la albul ochilor, şi scântei, de la dinţi, şi poate, cu nişte paie din vechea saltea a bunicii, reuşim să-ncropim un foc, dacă suntem norocoşi. Aşa că domnul Videanu este chiar prea generos şi oferă românilor multă lumină, căldură şi bucate alese, eco cât cuprinde! Să trăiţi bine!